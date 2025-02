425 Izegemse laatstejaars vieren op Valentijnsdag hun 100 dagenfeest

Vrijdag 14 februari wordt niet enkel Valentijnsdag gevierd, die dag vieren de Izegemse laatstejaars ook dat ze de laatste rechte lijn van hun middelbare studies in gaan. En meestal start dat feestje al de avond voordien. In de middelbare scholen Prizma College, VTI en IdP en Atheneum Bellevue zal het er vrijdag kleurrijk uitzien.

Zich per klas thematisch verkleden is al jaren een traditie op de 100 dagenvieringen, dat is nu ook weer het geval. Ook al een traditie is dat de zesde- en zevendejaars na een ontbijt op school buitenschools activiteiten gaan doen om de andere leerlingen niet van de lessen te houden.

Hypnotiseur

Paintball en bowlen horen tot de klassiekers. In de Bellevueschool waar acht scholieren in het laatste jaar zitten, trekken ze naar Jumpsquare in Oostende. Het College vormt de uitzondering op de Izegemse regel. Na het onbijt is er een dansje dat de zesdejaars opvoeren voor de middelbare jaren, daarna vindt tot de middag een gigaspel plaats in de feestzaal en na de receptie en middagmaal komt hypnotiseur Patrick Pickart de laatstejaars in vervoering brengen.

Ook in het IdP is er in de voormiddag nog een optreden, daarna mogen de klassen optioneel buitenschools een activiteit doen.

Op donderdag- én vrijdagavond zijn de jongerencafés in Izegem ook weer paraat om als decor te fungeren voor het feest. In totaal vier 425 zesde- en zevendejaars hun 100 dagenfeest, verspreid over Go Atheneum Bellevue (8), College (137), VTI (130) en IdP (150).