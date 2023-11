368 jongeren leren bij over koloniale sporen in Oostende: “Ik besef nu maar wat er toen allemaal gebeurd is”

De studiedag voor leerlingen van het secundair onderwijs rond de aanwezigheid van koloniale sporen in Oostende is een succes: 368 jongeren namen deel. De stad verlengt het aanbod waardoor scholen het hele jaar door de interessante wandelingen kunnen volgen.

Oostende legde al een aardig traject af rond de koloniale sporen in de stad en focuste met de studiedag op het onderwijs. Participatieambtenaar Lora Patteeuw : “We wilden een wandeling rond koloniale sporen en een wandeling rond racisme en vooroordelen uittesten. Die laatste wandeling is op maat van het secundair onderwijs. Beide wandelingen worden voortaan permanent aangeboden aan scholen. We hopen dat ook andere scholen er op intekenen. Volgend jaar komt er wellicht opnieuw een dag met lezingen en wandelingen.” 368 leerlingen van SBSO, het college, SIGO Gistel en Sint Jozef namen deel. Voor de startdag waren er ook lezingen rond racisme, kinderen uit Congo en over de kolonisatie.

Onderwijs

Leerkracht geschiedenis Bart Broidioi (College Oostende) zag zijn signaal aan de stad beantwoord: “Er is wel nood aan zo’n initiatief. Veel geschiedenis gaat over de wereld, maar het is even interessant om te zien wat hier lokaal gaande is. De aanknopingspunten naar het koloniaal verleden van België liggen in Oostende voor de hand. Geschiedenis boeit hen wel en we hebben het in het zesde jaar vaak over actuele conflicten, maar het is even belangrijk om de minder leuke bladzijden uit onze eigen geschiedenis te bekijken. Ik volgde de gidsbeurt en merk bij een aantal leerlingen toch een bewustwording. We gaan hier mee nu aan de slag in de klas en ik ben van plan om dit ook volgend jaar met de vijfdes op te nemen.”

Positieve reacties

Ook de leerlingen staken wat op. Eline Young (5e jaar humane wetenschappen college) : “Ik wist hier vooraf niet zoveel over en stak tijdens de wandeling heel wat op over Leopold I en Leopold II. De plaatsen in de stad die verwijzen naar het koloniaal verleden loop ik voortaan niet zomaar voorbij. Het is helemaal niet ok wat daar toen gebeurd is.”

Dirk Beirens was één van de gidsen van Lange Nelle die de jongeren op sleeptouw nam : “Een aantal wist niets van het koloniale verleden en aantal had er dan, zelfs in de lagere school, al over geleerd. Het onderwerp wordt tijdens de gidsbeurten zeer voorzichtig aangepakt. We geven feiten en verhalen en geen oordeel. Doel is dat de toehoorders nadenken over het thema kolonisatie. Ik had een zeer gemotiveerde groep en deed met hen zes locaties aan, zoals de Drie Gapers, het Leopoldpark en het Marie Joséplein. Daar staan we stil bij het borstbeeld van premier August Beernaert die enerzijds het beleid van Leopold faciliteerde maar ook later felle kritiek uitte.”