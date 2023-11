25ste ‘Friedensprojekt’ van Heilige Familie en Duitse school

Een Duitse partnerschool van de Ieperse Heilige Familie maakt jaarlijks rond 11 november een studiereis door onze contreien. In de eerste vijftien jaar ging het om Berger Feld (Gelsenkirchen), nu reeds sinds tien jaar om de Willy-Brandt-Gesamtschule uit Bottrop.

Koen Dierynck, leerkracht Duits, verduidelijkt het doel van dit project dat hij 25 jaar geleden startte met oud-collega’s Yves Carton en Marina Arents. “Jongeren bewust te maken van de gruwel en het leed in WO I. De Duitse delegatie bezoekt begraafplaatsen, Talbot House, het IFF-museum en woont ook de Last Post bij. Het gaat om een ‘Friedensprojekt’ waarbij ook internationale contacten tussen jongeren centraal staan.”

Nauwe samenwerking

“In het kader van dit initiatief ontmoeten Duitse jongeren leerlingen uit onze derde graad, wat een verrijking is voor beide groepen. Een dergelijk project in onze streek rond de oorlog is eerder een zeldzaamheid voor een Duitse school en steunt op nauwe samenwerking en diepgaand voorbereidend werk tussen de betrokken Belgische en Duitse leerkrachten.”