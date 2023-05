2.500 benen in de lucht: Campus College verpulvert wereldrecord handstand tijdens leerlingendag

Vandaag vindt in Waregem het Collegefestival plaats in de gelijknamige campus van de Sint-Paulusschool. Dat is een alternatieve lesdag die slechts één keer om de zes jaar wordt georganiseerd. Om 8.20 uur werd er in en rond de school verzameld om samen het wereldrecord handstand te breken. Met maar liefst 1.265 hebben de leerlingen het vorige record van 399 verpulverd.

Een twintigtal laatstejaars stelde de afgelopen maanden samen met enkele leerkrachten een boeiend en divers programma samen om zes jaar na de vorige editie opnieuw een onvergetelijke leerlingendag te kunnen voorschotelen aan hun schoolgenoten. Om het Collegefestival op een onvergetelijke manier te openen, werd er een wereldrecord aangevallen. Drie jaar geleden werd in Ingelmunster nog een dergelijke poging ondernomen, maar die mislukte.

“Het huidige wereldrecord ‘Grootste Simultane Handstand’ staat op 399, dat willen we verbreken”, zei hoofdcoördinator Eli Baert vooraf. De organisatie mikte op zo’n 600 leerlingen die tegelijk ondersteboven zouden staan. Maar de laatste dagen werd duidelijk dat er veel meer goed geoefend hadden. In en rond de school stonden meer dan 1.200 stippen, waarop de leerlingen rond 8.20 uur plaats mochten nemen.

Controleurs

Dan luidde de schoolbel en vlogen er 2.500 benen de lucht in. Nadien was het afwachten tot de controleurs hun cijfers hadden opgeteld. Maar het enthousiasme na de poging was alvast aanwezig. “Het was lastig maar het is erg goed gelukt. We hopen het record te verbreken en dat te vieren tijdens het festival vanmiddag”, klonk het bij enkele vijfdejaars.

Toen de leerlingen hun eerste workshop volgden, werd het wereldrecord officieel bevestigd. “Het is ons gelukt”, reageert organisator Noa Gevaert. “We hebben het vorige record van 399 vermorzeld, en dat met maar liefst 1.265 leerlingen. Er was wel wat stress aanwezig in het begin, maar we zijn ongelooflijk blij dat we erin geslaagd zijn. We hadden nooit verwacht om het record met zo’n groot verschil te breken. Het is leuk dat we kunnen zeggen dat onze school een wereldrecord op haar naam heeft staan.”

Special act

Na twee workshops lunchen de leerlingen samen bij diverse foodtrucks op de speelplaats. Nadien barst het feest echt los met de ontknoping van ‘The Masked Singer’ en optredens van dj’s en een eigen collegeband. “Er kruipt straks ook een internationale ster op ons podium, maar die naam ga ik nog niet prijsgeven”, lacht Noa.

Onder de leerlingen wordt druk gespeculeerd over de special act. “Gustaph!”, roept de ene. “Voor mij mag Niels Destadsbader komen”, zegt de andere. “Zolang er maar ambiance is, dat is het belangrijkste”, klinkt het.