2.100 kilometer wandelen of lopen voor Oekraïne

Bij Basischool W’Ijzer in Diksmuide werd een originele uitdaging bedacht om kinderen in Oekraïne te steunen.

“Het stond als een paal boven water dat we iets zouden willen doen voor de mensen in Oekraïne. De kinderen horen en zien thuis het nieuws over de oorlog en maken zich enerzijds bezorgd om wat er gebeurd en anderzijds willen ze graag helpen”, vertelt directrice Charlot Van D’huynslager van GO! Basisschool W’IJzer.

“Omdat we als basisschool echt iets wilden doen om ook daar de kinderen te steunen, iets van kinderen voor kinderen, omdat we een paar jaar geleden al een wandeling, een sponsortocht organiseerden waarbij niet enkel leerlingen maar ook ouders heel enthousiast waren en omdat we regelmatig de vraag kregen om dit opnieuw te organiseren vonden we het een leuk idee om opnieuw te wandelen. Het idee om 2.100 km bijeen te wandelen is niet toevallig gekozen.”

“Wanneer een kind in Kiev de oorlog wil ontvluchten, moet het 2.100 kilometer en 17 dagen lang stappen vooraleer het de hoopvolle boodschap ‘Nooit meer oorlog’ kan lezen op de IJzertoren. Die gedachte inspireerde ons voor een sponsortocht ten voordele van het consortium 1212. Als we met zijn allen tussen 2 en 18 april massaal wandelen, dan moeten we er zeker in slagen om samen minstens 2.100 kilometer af te leggen. De leerlingen zijn alvast heel gemotiveerd en hopen dat zoveel mogelijk mensen deelnemen, want iedereen is meer dan welkom.”

Wie interesse heeft kan zich via Strava registreren in de groep ‘Wandelen van Oekraïne naar Diksmuide’. Via deze Facebookgroep geeft de school regelmatig een update. “Het is uiteraard de bedoeling dan deelnemers zich per kilometer laten sponsoren. De uitdaging begint op zaterdag 2 april om 9 uur en stopt op maandagavond 18 april om 22 uur en vanaf de startdag zal er iedere dag een evenement doorgaan”, aldus directrice Charlot die hoopt heel wat centen te kunnen schenken.

“Het is geen wedstrijd. Het gaat hem niet over wie de meeste kilometers gaan wandelen of lopen. Het gaat hem over een samen-verhaal. Fietstochten tellen niet mee. Het zijn enkel wandeltochten die geregistreerd mogen worden. En uiteraard hopen we op die manier een steuntje te kunnen bieden.”

Voor verdere inlichtingen en volgen van de vorderingen kan men terecht op de Facebookgroep.