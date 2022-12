19.000 euro subsidie voor kookproject met anderstalige ouders op school

Koken verbindt! Dankzij een gloednieuw project, een initiatief van de VLAM basisschool in Rekkem, kunnen anderstalige ouders komaf maken met sociaal isolement. Het project kreeg een stevige subsidie van 19.000 euro.

29 verschillende nationaliteiten en een eindeloze wachtlijst. Dat is de realiteit voor de VLAM Basisschool in de Rekkemse Kasteelstraat. Ouders die veelal het Nederlands niet machtig zijn en zich daardoor dan ook uitgesloten voelen. Wie lessen Nederlands wil gaan volgen komt terecht op een wachtlijst en ondertussen tikt de klok verder. De VLAM Basisschool besloot daarom ook om de koe bij de horens te vatten en zelf een project uit de grond te stampen.

In de keuken, rond de kookpotten, worden anderstalige ouders bij de werking van de school en de maatschappij betrokken. Het geheel begint erg laagdrempelig met vraagstukken over communicatie en voeding op school. Gaandeweg wil de school, bijgestaan door twee mentors en een medewerker van de stadsdiensten, de thematiek gaan verplaatsen naar moeilijkere onderwerpen zoals huisvesting of werkgelegenheid.

Het project kon alvast op de nodige bewondering rekenen want het VINCI-fonds besloot de school hiervoor van een subsidie te voorzien. 19.000 euro zal worden uitgetrokken om de keukeninfrastructuur te renoveren en klaar te maken voor de uitvoering van het project.