170 kinderen van basisschool Spermalie nemen deel aan 2de Spermalie RUN

Donderdag 13 oktober was een heel belangrijke dag voor de leerlingen van basisschool Spermalie in Brugge. ’s Namiddags vond voor deze kinderen met een visuele en/of auditieve beperking op het domein van het Groot Seminarie immers de 2de Spermalie RUN plaats.

“Het idee is vorig jaar ontstaan tijdens corona”, vertelt gymleerkracht Stijn Linseele. “We zagen de conditie van onze kinderen enorm achteruitgaan. Door de sluiting van de scholen tijdens de pandemie waren er weinig beweegmomenten. De kinderen konden niet naar het zwembad en turnen in de turnzaal was ook niet mogelijk. Onze leerlingen hebben door hun beperking ook minder toegang tot het gewone sportcircuit. Mijn collega en ikzelf vonden dat we iets moesten organiseren. Zo groeide het idee om naar het model van de MOEV-crossen een eigen loopwedstrijd te organiseren.”

Donderdagnamiddag stonden ruim 170 leerlingen klaar voor een loopcross op de mooie site van het Groot Seminarie in Brugge. Een twintigtal leerlingen van de sportrichting van het VHSI (Vrij handels- en Sportinstituut) staken een handje toe om alles in goede en veilige banen te leiden. Om 13.30 vond onder leiding van de dansjuf de opwarming plaats. Daarna liepen de kinderen in verschillende poules een aantal rondjes van 500 meter. De leerlingen met een visuele beperking liepen samen met een begeleider het mooie parcours. De meeste kinderen bereikten moe, maar heel tevreden de eindmeet en ontvingen daar een mooie medaille en een goodie bag. De apotheose van deze heel geslaagde 2de Spermalie RUN was de loopwedstrijd voor de leraren. Nu waren het de kinderen die met enkele ouders en sympathisanten hun leraar aanmoedigden om als eerste de eindmeet te bereiken. “We zijn heel blij dat onze leerlingen een leuke en sportieve namiddag meemaakten in dit prachtige decor van het Groot Seminarie”, glunderde een duidelijk tevreden Stijn Linseele na afloop van het evenement. (PDC)