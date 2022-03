100 dagen nog veel in klasbubbels in Menen

In Menen vierde men vandaag vrijdag in zowel het VTI St Lukas, de middelbare school Sint Joris, Futura Vander Merschplein als in het Sint Aloysiuscollege de 100 dagen. Vorig jaar, toen men door de coronamaatregelen noodgedwongen overschakelde naar de 30 dagen, werd vooral in klasbubbels gewerkt. Nu zette men dat stramien verder want oppassen blijft de boodschap.

In alle scholen begon de dag met een ontbijt. In Futura Vander Merschplein, waar het elk jaar om een klein groepje gaat, werden op donderdagavond de 100 dagen al ingezet en bracht men de nacht samen door op school. In het Sint Aloysisus eerden ze Lennert Lecompte, de jongen en student aan het college die bij de storm Eunice getroffen werd door een omvallende boom en nog altijd in coma ligt. Bij het nemen van een groepsfoto toonden ze zijn t-hirt en bokshandschoenen zodat hij er toch een beetje bij was. Een mooi gebaar.

In bijna alle scholen werd er ‘s namiddags plaats gemaakt voor activiteiten. Het ging onder meer om escape rooms, een avonturenpark, laser shooting, karten en ook shows en dansjes voor medeleerlingen. Menen was door de 100 dagen ook het toneel van veel veelkleurige en soms heel speciale outfits. (WO)