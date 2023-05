100 blijft 50 Dagen voor beter weer, maar dan wordt karrentocht onzeker: “Boeren zitten op hun veld”

De laatstejaars van de Ieperse secundaire scholen vieren sinds corona niet langer 100, maar 50 Dagen om de kans op mooi weer te vergroten. Hierdoor wordt de traditie van de karrentocht onzeker: dan zitten landbouwers op hun veld, tenzij bij slecht weer.

Bluvn goan. Deze leuze schilderden scholieren op een kar voor de tocht van vrijdag door de Ieperse binnenstad om hun laatste 50 Dagen te vieren. Het uitbundige feestgedruis en de doorgedreven versiering tot onder meer een politiekar met waterkanon en zelfs een Zillion op wielen, tonen dat de traditie gewaardeerd blijft na de pandemiepauze en de omschakeling van 100 naar 50 Dagen in 2021. De omschakeling leek eenmalig door de coronamaatregelen, maar de 50 Dagen vielen in de smaak en blijven behouden.

“Omwille van het mooier lenteweer in deze periode van het jaar”, zegt Bernard Cauliez, adjunct-directeur van het College. “100 Dagen viel op de vrijdag voor de krokusvakantie, waardoor er een grote kans was op slecht weer tijdens buitenactiviteiten, zoals de karrentocht.”

De scholieren moeten net hopen op slecht weer om zeker te zijn van hun karrentocht. “Die ging vorig jaar niet door, onder meer omdat we te weinig karren kregen aangeboden”, stelt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA).

Sinds 2002

De karren komen van landbouwers uit de streek, een initiatief van voormalig landbouwer en jeugdschepen Stephaan De Roo (CD&V) in 2002. Partijgenoot en landbouwer Miguel Gheysens was toen ook al betrokken en is vandaag verantwoordelijk voor de organisatie van de karren.

“Dit jaar vonden we voldoende chauffeurs door het onweer van vannacht, waardoor de velden ‘s morgens te nat waren om er landbouwwerk te verrichten”, zegt Miguel. Of er de komende jaren voldoende chauffeurs en karren zijn voor 50 Dagen blijkt hoogst onzeker.

“Deze periode is problematisch omwille van de voorjaarswerken in de landbouw”, vervolgt Miguel. “De opbouw van de veiligheidsconstructie op elke kar start al een week voor de tocht, waarna elke school nog enkele dagen tijd krijgen om een of twee karren aan te kleden. Na de tocht moet alles weer afgebroken worden. Op zulke dagen moeten de betrokken landbouwers hopen op slecht weer en donderdagavond viel de stress weg door het onweer. Bij mooi zijn we nooit zeker.”

Buitenbeentje

“Dit jaar hebben we voldoende op voorhand afgesproken met de landbouwers, maar in toekomst blijft het een onzekere factor”, bevestigt schepen Soenen. “De landbouwers beloven wel telkens dat ze hun best zullen doen, dus we hopen de traditie ook bij de viering van 50 Dagen verder te zetten.”

Cauliez benadrukt dat Ieper een buitenbeetje blijft met de karrentocht en andere traditionele activiteiten om 100 en 50 Dagen te vieren. “We zijn de landbouwers, stad en politie vooral dankbaar dat ze zoveel inspanningen blijven doen voor de scholieren in onze stad. Dat zie je niet overal.”

2023 bleek een rustige editie op vlak van overlast en baldadigheden. De politie hield vrijdagmorgen wel een persoon tegen de grond op de Grote Markt voor de ogen van de jongeren, die er met hun karren verzamelden. “Maar dat ging niet om een scholier, de persoon in kwestie werd bestuurlijk aangehouden omwille van de verstoring van de openbare orde”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “Er waren nagenoeg geen incidenten. Voetzoekers zorgen al een week voor overlast, maar de in beslag genomen buit bleef eerder beperkt.” (TP)