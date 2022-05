School Regina Pacis Tielt gaat voor duurzame renovatie

Regina Pacis Tielt renoveert vanaf juni een volledige vleugel van het schoolgebouw. Daarmee zet ze een grote stap voorwaarts naar een duurzame school die het comfort van leerlingen en leerkrachten verhoogt.

Het gebouw wordt energiezuinig met een duurzaam ventilatiesysteem, grote ramen en een degelijk geïsoleerd dak. De vleugel wordt omgevormd tot een eigentijds schoolgebouw dat uitstekend geschikt is voor vernieuwend onderwijs. Goed voor een totale investering van 1,6 miljoen euro.

Duurzaam renoveren

Het gebouw wordt helemaal gestript, waarbij grote raampartijen het enkelvoudige glas vervangen. Daarnaast zullen de verwarming en andere nutsvoorzieningen vanuit één centraal punt aangestuurd worden. Dat maakt het mogelijk om het energieverbruik beter te regelen.

Verder zorgt de nieuwe dakbedekking met een hoge isolatiewaarde ervoor dat er minder energie verloren gaat. In de toekomst brengen we nog zonnepanelen aan. Het duurzame ventilatiesysteem voorziet het gebouw van verse buitenlucht. Dat komt het binnenklimaat in de school ten goede en zorgt voor een hoger leerrendement.

Onderwijs van de toekomst

De tweede verdieping bevat onder andere een flexibele werk- en leerplek voor de leerlingen. Een ruim lokaal zal eenvoudig toelaten verschillende leerzones te creëren. Zo zullen leerkrachten een plek hebben om instructies te geven, maar zullen ze net zo goed een presentatieruimte, stille werkplek voor leerlingen en een zone om samen te werken kunnen voorzien.

Start werken

De afbraakwerken starten in de laatste week van juni dit jaar.