Scholieren leren levens redden

Scholieren van de opleiding ‘opvoeding en begeleiding’ van het SIGO mochten hun attest ‘levensreddend handelen’ in ontvangst nemen. “De leerlingen van het vijfde en zesde schooljaar bereiden zich theoretisch voor op een doorstroom naar het hoger onderwijs, gericht op het jonge kind”, zeggen algemeen directeur Nathalie Daems en coördinator Bart Mommerency. “Daarnaast krijgen ze ook een sterk praktijkgerichte opleiding. In september startte ook een vorming ‘levensreddend handelen’ in nauwe samenwerking met WOBRA (West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten). Naast theorie leren stagiairs hoe ze eerste hulp, reanimatie en defibrillatie moeten toepassen op baby’s en jonge kinderen.” (TVA/foto PM)