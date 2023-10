Scholengroep Stroom uit Oostende bouwt nieuw schoolgebouw dat onderkomen moet bieden aan minstens drie scholen: “Klaar voor de toekomst”

De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw schoolgebouw in de Maurits Sabbestraat in Oostende. Daarvoor moeten de bestaande gebouwen, waar nu De Vloedlijn gevestigd is, wijken. Op termijn moeten leerlingen van minstens drie scholen een onderkomen vinden in de nieuwe gebouwen. De bouw is echter nog niet voor meteen. “De handtekeningen zijn gezet”, zegt Chris Vandecasteele, algemeen directeur van Scholengroep Stroom.

Scholengroep Stroom bouwt op de site aan de Maurits Sabbestraat in Oostende een nieuwe school. De scholengroep telt 39 scholen, internaten en kinderdagverblijven, verspreid over Oostende, Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Gistel, Eernegem en Koekelare. Heel wat schoolgebouwen zijn echter gedateerd en daarom zoekt de scholengroep oplossingen om klaar te zijn voor de toekomst. “De gebouwen waar nu De Vloedlijn een onderkomen heeft, dateren van 1969 en zijn sterk verouderd”, zegt algemeen directeur Chris Vandecasteele. “Duurzaam zijn ze allerminst en er zijn dikwijls kleinere herstellingen nodig. Een nieuw gebouw is dus zeker een must.”

De nieuwe school komt er dankzij het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dit programma zal in totaal voor 1 miljard euro, 450.000 vierkante meter extra schooloppervlakte realiseren. In een eerste cluster werden eerder al 27 projecten goedgekeurd. Nu komen er in een tweede cluster nog eens 38 projecten bij, waaronder ook de nieuwe school in Oostende.

Projectdefinitie

“We zitten in de zogenaamde projectdefinitie”, vervolgt de algemeen directeur. “Daarin wordt bekeken hoeveel lokalen er precies nodig zijn. We moeten minstens de leerlingen van drie scholen in de nieuwe gebouwen kunnen onderbrengen en misschien ook nog een vierde, maar daar zijn we nog niet uit. Het gaat in eerste instantie om De Vloedlijn, De Branding en Olympus. Momenteel vertoeven de leerlingen van De Branding nog in mobiele units en daar moet met een nieuwbouw verandering in komen.”

Volgens de directeur moeten de plannen voor een nieuwe school nog opgemaakt worden. “Maar dat de school er komt is zeker, daarvoor werden de handtekeningen al gezet. Ons leerlingenaantal blijft in haast elke school van de scholengroep groeien. Uitbreiding en vernieuwing – zeker op het vlak van duurzaamheid – is dan ook een must. We willen klaar zijn voor de toekomst”, aldus Vandecasteele.

Nog geen exacte timing

De nieuwe school is echter nog niet voor meteen. “Het zal minstens nog enkele jaren duren voor de bouw van start kan gaan. Een exacte timing is er nog niet. Eens de afbraakwerken van start gaan van De Vloedlijn, zullen we mobiele units voorzien voor de leerlingen. We werken op dezelfde manier voor de verbouwing in het Ensorinstituut en we merken dat dat goed gaat op die manier.

Vlaanderen investeert 16,4 miljoen euro in de nieuwbouw. Die zal ongeveer een oppervlakte hebben van 8.000 vierkante meter.