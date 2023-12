Scholengroep Stroom richt middenschool op in Middelkerke

Vanaf schooljaar 2024-2025 organiseert Scholengroep Stroom een middenschool in Middelkerke. In eerste instantie biedt de scholengroep van GO! een eerste jaar secundair onderwijs in centrum De Branding. Vanaf schooljaar 2025 komt daar een tweede jaar bij. Scholengroep Stroom mikt op 35 leerlingen. Aanmelden voor een plaatsje in de middenschool kan van 25 maart tot 19 april 2024.

“Dankzij Ter Strepe bieden we in Middelkerke al bijzonder secundair onderwijs aan. Het ontbreken van een reguliere middelbare school ervaren we al een tijdje als erg nadelig”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. “In Middelkerke kennen we een stevig netwerk van basisscholen. leder Middelkerks kind kan bij wijze van spreken vlakbij de huisdeur schoollopen in perfecte omstandigheden. We zijn een gemeente van bijna 20.000 inwoners, dan vind ik het erg jammer dat lokale kinderen voor algemeen secundair onderwijs buiten onze gemeente moeten. In Middelkerke doen we meer dan mooie gebouwen en straten aanleggen. We zijn het aan onze stand verplicht om secundair onderwijs aan te bieden. Dankzij de samenwerking met Scholengroep Stroom vullen we nu gedeelteliik dat hiaat.”

“Als groeiende gemeente moet het onze ambitie zijn om secundair onderwiis aan te bieden”, aldus Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke. “Scholengroep Stroom omvat naast 17 basisscholen en 12 secundaire scholen ook 4 scholen voor buitengewoon onderwijs. In onze regio biedt Stroom aan meer dan 10.000 leerlingen veelzijdig en eigentijds onderwijs. Mij lijkt het dan ook de meest geschikte partner om dit groeiproject mee uit te tekenen”, zegt burgemeester Dedecker. “Een complexe tijd vraagt eigentijds en versterkend onderwijs. Ik ben er zeker van dat Scholengroep Stroom dat garandeert”.

Scholengroep Stroom bundelt graag de krachten met gemeente Middelkerke, stelt algemeen directeur Chris Vandecasteele: “Scholengroep Stroom is de grootste onderwijsverstrekker in de regio. Door Middenschool Middelkerke krijgen de kinderen uit Middelkerke en de deelgemeentes de kans om nog twee jaar langer kwaliteitsvol onderwijs te volgen in hun vertrouwde omgeving vooraleer ze uitzwermen naar een andere stad.”

Mooie brug tussen lager en secundair

Schepen voor onderwijs Natacha Lejaeghere ziet met de komst van de middenschool vooral een sterker lokaal onderwijsbeleid. “De stap naar het secundair onderwijs is voor vele kinderen een grote stap. Niet alleen praktisch, maar ook de andere lesaanpak is voor velen een ferme aanpassing. Een nabije middelbare school betekent ook betere afstemming met het lager onderwijs. In uitdagende onderwijstijden is dat geen overbodige luxe vind ik. En natuurlijk kunnen de kinderen dichter bij huis en kleinschalig hun eerste stappen in het secundair onderwijs zetten. Voor velen zal dat minder intimiderend zijn. De middenschool in Middelkerke maakt ons lokale onderwijs nog sterker” glundert Natacha Lejaeghere, schepen van onderwijs.

Grotere kans op succeservaring

Die kleinschaligheid is ook net één van de belangrijkste troeven die Stroom vooropstelt. Magalie De Vos coördineert de nieuwe middenschool voor Scholengroep Stroom. “Bij ons zijn kinderen geen nummer. We mikken op een startaantal van maximal 22 leerlingen in de A-stroom en 13 in de B-stroom.

“We leggen de klemtoon op begeleiding en ondersteuning”, zegt Magali De Vos, coördinator Middenschool Middelkerke. “In onze warme school ligt de klemtoon op begeleiding en ondersteuning, wat zorgt voor een zachte overgang tussen lager en secundair onderwijs. Naast het algemene lessenpakket, zorgen we ervoor dat de kinderen zich op eigen tempo kunnen ontplooien en hun interesses ontdekken, zodat ze op het einde van het tweede jaar sterker doorstromen naar de tweede graad en een betere studiekeuze kunnen maken.”

“In de middenschool is ruimte voor alle leerlingen: voor diegenen die pakweg Latijn willen volgen, of voor kinderen die zich willen voorbereiden op een gerichte beroepsopleiding. We willen alle talenten ondersteunen. Die kleinschaligheid waarborgt ook een sterke remediëring bij eventuele leeruitdagingen, een differentiering op maat van de leerling en een nauw contact tussen leerkrachten en ouders.”

Vleugel in De Branding

De middenschool krijgt een plek in centrum De Branding. Het gemeenschapscentrum ligt centraal, is multifunctioneel en biedt dankzij goed uitgeruste klaslokalen, voldoende buitenruimte en sportfaciliteiten een perfect onderdak. “De Branding ligt vlakbij haltes van de Lijnbus en de tram, er is voldoende parkeerruimte en we kunnen een veilige fietsberging organiseren. Momenteel bereiden we nog heel wat andere praktische zaken voor, zodat de leerlingen in alle comfort er school kunnen lopen”, vervolgt Magali.

Aanmelden vanaf 25 maart

Scholengroep Stroom opteert voor een gefaseerde inschrijving. Nogmaals Magali De Vos: “We werken met een aanmeldingsprocedure wegens de beperkte capaciteit van het gebouw. Om van bij de start kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, beperken we het aantal leerlingen tot 22 in de A-stroom en 13 in de B-stroom. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 25 maart aanmelden. Meer informatie vind je binnenkort op onze website, die net als de school volop in de steigers staat.

Blijf alvast op de hoogte via de Facebookpagina www.facebook.com/middenschoolmiddelkerke.

En wat brengt de toekomst?

Vanaf schooljaar 2025-2026 zou een tweede jaar worden aangeboden in beide stromen. Verdere klasuitbreiding hang natuurlijk af van het aantal leerlingen en de uitbreidingsmogelijkheden”, besluit Magali De Vos. (GE)