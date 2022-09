Scholengroep Stroom luidt alarmbel over hoge kosten

Scholengroep Stroom dreigt werkingsmiddelen te moeten gebruiken om energiekosten en loon van contractuelen te betalen. “Overheid en politiek moeten hun verantwoordelijkheid nemen”, luidt het.

Met meer dan 10.000 leerlingen in 16 basis- en twaalf secundaire is scholengroep Stroom (GO!) de grootste onderwijsverstrekker in de regio. Algemeen directeur Chris Vandecasteele trekt als eerste aan de alarmbel: “De exploitatiekosten swingen de pan uit en we zullen weldra werkingsmiddelen die voor de leerlingen bestemd zijn, moeten inzetten om alles te kunnen betalen.”

Energiekosten

“De lonen van het onderwijzend personeel worden door het departement betaald, maar voor het contractueel personeel zoals chauffeurs, poetspersoneel of bediendes moeten we zelf instaan. Die 200 personeelsleden kregen de voorbije periode maanden vijf indexaanpassingen en dat betekent dat de kost gestegen is met 11 procent. Dit jaar moeten we 370.000 euro meer betalen dan vorig jaar.”

Ook de energiekost is gestegen : dit jaar met 24 procent of 350.000 euro. “We hebben 11 oudere en geklasseerde gebouwen waar je niet zomaar energiebesparende investeringen kan doen. Ons energiecontract loopt nog tot februari, maar daarna houd ik mijn hart vast. Die twee posten stijgen, terwijl onze dotatie niet stijgt”, luidt het.

Onbetaalde facturen

Daarboven komen ook steeds meer onbetaalde schoolfacturen : in het basisonderwijs van Stroom steeg dat van 47.000 (2021) naar 73.000 euro (2022) en het jaar is nog niet ten einde. “Er staat 600.000 euro open aan onbetaalde schoolfacturen, voornamelijk voor maaltijden. We proberen dat met alle mogelijke middelen te innen”, luidt het.

Over hoe de scholengroep de meer dan 700.000 euro van loon- en energiekost zal betalen is Vandecasteele somber : “De volgende stap is dat we werkingsmiddelen aanspreken. Dat is geld dat bedoeld is voor boeken, materiaal, stoelen, banken en andere zaken die eigenlijk rechtstreeks voor de leerlingen bedoeld zijn. Met de verwarming enkele graden lager te zetten en andere quick-wins komen we er niet. Daarom moeten politici hun verantwoordelijkheid nemen en meer middelen ter beschikking stellen. Ik breek als directeur van een grote scholengroep een lans voor meer middelen.”