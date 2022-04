Scholengroep Stroom geeft vroegere middenschool Oostende nieuwe invulling als administratief centrum

Scholengroep Stroom van het GO! geeft aan de vroegere middenschool in de Spilliaertstraat in Oostende een nieuwe invulling: het wordt een administratief centrum voor 2.700 personeelsleden.

Bij de oprichting van de scholengroep 27 van het Gemeenschapsonderwijs in 2000 had de eerste algemeen directeur, Luc Bentein, vijf medewerkers. De scholengroep telde toen 5.790 leerlingen.

Grootste onderwijsverstrekker

Algemeen directeur Chris Vandecasteele, leidt thans de scholengroep Stroom: “We hebben 27 scholen in Oostende, Bredene, Oudenburg, Ichtegem, Gistel, Middelkerke en Koekelare en groeiden tot 10.500 leerlingen en 27.00 personeelsleden. We zijn de grootste werkgever en de grootste onderwijsverstrekker in de regio.”

“Zo’n organisatie vraagt een professionele dienstverlening in een up-to-date administratief centrum. Er zijn momenteel 29 medewerkers voor infrastructuur, financiën, personeel, IT en HR. Die zaten tot nu toe in verschillende gebouwen. Er was dus ook organisatorisch nood aan één centrale locatie.”

Nostalgie

Het administratief centrum was gevestigd in een oud herenhuis vlak bij het Koninklijk Atheneum in de Spilliaertstraat. “Een pand dat vroeger nog door de beheerder van het internaat werd bewoond. Daarnaast was het huis van de prefect en ook de conciërge had een eigen woning. Die panden zijn inmiddels verkocht en in private handen”, weet Vandecasteele.

Even verderop in de Spilliaertstraat had het GO! nog een oud herenhuis in eigendom. Vele Oostendenaars liepen er school want in de jaren 70 en 80 was het nog in gebruik als middenschool. Tot het eind jaren 90 niet meer geschikt bleek om les te geven.

Ten prooi aan duiven

“Het stond jaren leeg en viel ten prooi aan duiven. Het pand was echter voldoende groot voor onze nieuw administratief centrum. De werken van 1 miljoen euro duurden twee jaar en zorgen nu voor een mooie uitvalsbasis over drie verdiepingen en in ruimte voor alle diensten en vergaderlokalen. Het gelijkvloers wordt verhuurd als secretariaat aan Avondschool Scala, tot voor kort onderdeel van de scholengroep.”

“Ik ben bezig aan mijn laatste vier jaar als algemeen directeur en het is mijn ambitie om te zorgen dat alle gebouwen ofwel nieuw zijn of gerenoveerd werden”, zegt Vandecasteele.

Er staan nu projecten in de steigers voor Bredene met een nieuwbouw aan het Centrumplein De Zandlopertjes, freinetschool De Zonnebloem in de Ieperstraat krijgt een make-over, het Ensorinstituut wordt gerenoveerd en ook de gevel van leefschool De Vlieger in de Rogierlaan wordt aangepakt.