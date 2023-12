Scholengroep Sint-Rembert neemt stedelijke buitenschoolse opvang over in Torhout: “Aan de werking verandert er niets”

Als de gemeenteraad van Torhout maandagavond zijn zegen geeft, komen de stedelijke buitenschoolse opvanginitiatieven Jabedabedoe en Skoebidoe in nieuwe handen. De Scholengroep Sint-Rembert neemt de opvang van het stadsbestuur over, maar in de praktijk blijft voor de kinderen, de ouders en het personeel alles zoals nu. “Aan de werking verandert er niets”, zegt Ann Stael, algemeen directeur van de scholengroep.

Het stedelijke Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Jabedabedoe, gevestigd aan de Pastoriestraat op de wijk Don Bosco, is op 1 september 2002 van start gegaan. Sinds 2011 is Skoebidoe aan de Rijksweg op de wijk Sint-Henricus erbij gekomen. Het stadsbestuur vulde op die manier een leemte op qua buitenschoolse opvang op de genoemde wijken.

Bij elke school een IBO

Directeur Stael wijst erop dat er naast de gewone buitenschoolse opvang in Torhout nog heel wat andere opvangactiviteiten voor kinderen uit het basisonderwijs bestaan. “Voor de oudere leerlingen voorzien enkele scholen bijvoorbeeld studie na de lesdag”, zegt ze. “Plus: je hebt het ruime aanbod aan de Kunstacademie, zowel voor muziek, woord als dans. In vergelijking met de rest van Vlaanderen is er in onze stad een heel hoge deelname aan het deeltijds kunstonderwijs. Op woensdagnamiddag is er dan nog de Techniekacademie.”

“Ook in de vakanties heb je veel meer dan de gewone opvang. Dan denk ik aan de kampjes van de stedelijke sportdienst en de kinderboerderij, de sportkampen door verenigingen en privépersonen, de speelpleinwerking en de werking van de jeugdbewegingen. De ouders hebben met andere woorden een grote keuze aan opvanginitiatieven en -kansen.”

“Met de Scholengroep Sint-Rembert organiseren we nu al heel wat kinderopvang. Even hebben we met het stadsbestuur overwogen om voor de gezamenlijke opvang over te stappen naar een derde partner, maar dat is niet doorgegaan. We zijn uiteindelijk tot de overeenkomst gekomen dat de scholengroep de stadsopvang zou overnemen. Zowel Jabedabedoe als Skoebidoe bevinden zich in of net naast schoolgebouwen van onze scholengroep, dus was het een logische keuze. Straks situeert er zich bij elke basisschool een IBO dat zich engageert om kwalitatief te werken binnen de krijtlijnen van het nieuwe BOA-decreet dat vanaf 2026 van kracht wordt. BOA staat voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten.”

Op beide oren slapen

“Belangrijk is dat er voor de ouders niets aan de werking verandert, ook niet tijdens de zomervakantie. We leggen het accent op continuïteit, want we willen niet dat de mama’s en papa’s zich extra opvangzorgen op de hals halen. Het personeel kan eveneens op beide oren slapen: het behoudt bij de overstap van de stad naar de scholengroep zijn rechten. We hebben de overname van de stedelijke IBO’s door de scholengroep uiteraard al met de personeelsleden doorgesproken. Ze zijn perfect op de hoogte. En de ouders zullen in de hun vertrouwde opvang straks dezelfde gezichten zien als tot nu toe.”

Bijna 1.900 kinderen

Wat het financiële plaatje betreft, trekt de stad jaarlijks 275.000 euro voor de kinderopvang uit. “Dat zal niet veranderen, want we willen stevig in kinderopvang blijven investeren”, belooft burgemeester Kristof Audenaert. “Van die 275.000 euro is er 100.000 euro voor de personeelskost voorzien. Dat geld schuift logischerwijze door naar de Scholengroep Sint-Rembert, die de personeelsleden nu moet betalen. De resterende 175.000 euro zal volgens een resem criteria, waaronder uiteraard het aantal opgevangen kinderen, verdeeld worden over álle lokale buitenschoolse opvanginitiatieven: die van de Scholengroep Sint-Rembert, opvang De Kikker en het GO!-onderwijs Eureka. Hier wordt zoals het hoort het gelijkheidsbeginsel toegepast.”

“In Torhout worden er bijna 1.900 kinderen in de IBO’s opgevangen, wat toch heel wat is.”

Nieuwbouw geschrapt

De nieuwe situatie heeft uiteraard gevolgen voor de nieuwbouw die de stad tot voor kort nog voorzien had voor kinderopvang. Daarvoor was aan de Revinzestraat het voormalige Aveve-gebouw aangekocht. Intussen werd het pand trouwens gesloopt.

“Die nieuwbouw komt er nu natuurlijk niet”, aldus de burgemeester. “Gelukkig hadden we het project na corona vanuit besparingsoverwegingen uitgesteld. Voorlopig zullen we de braakliggende grond ter beschikking stellen van vrije basisschool De Revinze om er haar speelplaats te verruimen. We zullen de toestand jaar na jaar opnieuw bekijken.”