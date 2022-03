Scholengroep Sint-Michiel wil door originele video meer naamsbekendheid

Scholengroep Sint-Michiel zocht een originele insteek om haar naamsbekendheid bij de jongeren te vergroten en hun divers aanbod aan scholen in Ardooie en Roeselare kenbaar te maken.

Op 21 maart kwam de scholengroep naar buiten met een wervende video waarin hun eigen leerlingen schitteren. In samenwerking met het lokale communicatiebureau Studio Arsène en productiehuis Moonshot vertellen ze op een unieke manier de geschiedenis van aartsengel Sint-Michiel.

Door leerlingen, voor leerlingen

De scholengroep heet Sint-Michiel, maar weten de Roeselarenaars en Ardooienaars ook wie Sint-Michiel effectief was? Een heldhaftig verhaal waarin je het DNA van de scholengroep kan terugvinden. Tijdens een participatiemoment in Trax kregen de leerlingen de kans om hun input te geven, want niemand die beter weet welk verhaal kan aanslaan bij de jongeren. De rollen werden netjes verdeeld zodat studenten van elke school participeerden in de video. En die hond in het drakenpak? Ook die werd zorgvuldig gecast …

Een video in de taal van de jongeren

Een straffe bende leerlingen draaide een hele dag enthousiast mee op set, om vol trots het verhaal van hun school te vertellen. En niet alleen op het podium, maar ook achter de schermen kon je oud-leerlingen van Sint-Michiel vinden. Zo schakelde de scholengroep het team van Studio Arsène in om het creatief concept te bedenken. De uitwerking van de video lag dan weer in het kamp van productiehuis Moonshot. Een samenwerking vol Roeselaars DNA. Het resultaat: een filmpje dat de doelgroep leuk vindt, graag uitkijkt én deelt.