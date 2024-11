Scholengroep PoelbergOmmeland start solidariteitsfonds: “Steeds meer gezinnen hebben het moeilijk om de facturen te betalen”

Scholengroep PoelbergOmmeland, dat in de ruime Tieltse regio zeven basisscholen onder de vleugels heeft met samen 2.200 leerlingen, lanceert een solidariteitsfonds. Geld uit dat fonds zal gebruikt worden om tussen te komen in de schoolkosten voor kinderen van kwetsbare gezinnen. “Men spreekt vaak over lege brooddozen, maar dat uit zich eigenlijk vooral in andere zaken”

Er wordt één overkoepelende spaarpot in het leven geroepen voor de volledige scholengroep. “Zeker sinds corona merken we dat steeds meer gezinnen het moeilijk hebben om de facturen te betalen”, zegt coördinerend directeur Pieter Devos. Er bestaan inderdaad al langer losse initiatieven, maar één vaste structuur om deze doelgroep te helpen ontbrak. Met dit gezamenlijke solidariteitsfonds brengen we daar verandering in. We zijn met onze scholengroep samen met de stad Tielt ingestapt op een tweejarig project met vzw Krijt, een vzw die scholen ondersteunt om leerlingen in armoede of kwetsbare posities gelijke kansen te bieden. Dat doen we in samenwerking met de zorgcoördinatoren en de brugfiguren van de scholen en met Zorg Tielt.”

Van warme maaltijden tot schooluitstapjes

“In overleg met de stad hebben we onze procedure rond de betaling van achterstallige rekeningen aangepast maar er kan ook voor pakweg de aankoop van turngerief of voor de kosten van meerdaagse uitstappen een tussenkomst voorzien worden. Ook voor een warme maaltijd of soep is dat mogelijk. Als we vanuit de scholen of van de ouders zelf een signaal krijgen, dan beoordelen we dat zorgvuldig. Daarna spreken we er over met de ouders en als zij akkoord gaan, kijken we waarvoor en voor welk bedrag we kunnen helpen. Dat gebeurt in alle discretie, zonder dat de leerlingen in kwestie dat zelfs hoeven te weten.”

“Men spreekt vaak over lege brooddozen, maar dat uit zich eigenlijk vooral in andere zaken”, gaat Els Desmet van basisschool Mikado verder. “Vanzelfsprekend is er een groot taboe rond. Dat er effectief niets in de brooddoos zit zal je zelden zien. Armoede blijft vaak onder de radar. Het gaat eerder om kinderen die geen aangepaste winterkledij of de juiste schoenen hebben. Als school moet je alert zijn en dat soort dingen tijdig detecteren. Tegelijk is het belangrijk om bewustwording te creëren bij de leerlingen.”

Voor de centen in dat spaarpotje zijn de scholen van plan om (via acties) een beroep te doen op ouders en verenigingen, maar ook op serviceclubs en weldoeners. Het nieuwe fonds kreeg dankzij een wedstrijd bij de leerlingen van de derde graad tot slot ook een eigen naam en een eigen logo. Het logo is van de hand van Frieke Allegaert (9) van ‘t Nieuwland en toont een kind dat onder een regenboog naar de sterren grijpt. Nienke Ekelschot (11) van De Wijzer verzon met ‘Vriendschat(p)’ de winnende naam. De twee meisjes kregen een boekenbon van het schoolbestuur. (SV)