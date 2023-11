Scholengroep investeert in renovatie College Kaaistraat en doet vleugel van de hand

Er is groen licht voor de renovatie van het Onze-Lieve-Vrouwcollege in de Kaaistraat in Oostende. Scholengroep Bewonderwijs investeert bijna een miljoen euro. Een renovatie van de vleugel aan de Ooststraat komt er niet: het gebouw wordt verkocht.

De school in de Kaaistraat bestaat al heel lang. Het huidige gebouw werd ontworpen in 1912 maar pas na de Eerste Wereldoorlog gerealiseerd. Op de site waren zowel een kleuter-, lagere als middelbare school. Het onderwijs werd er georganiseerd door de zusters. In 1861 startten de zusters van Sint-Jozef al een school in de Kaaistraat. In 1952 legden zij zich toe op technisch onderwijs (met onder meer een vestiging in de Ieperstraat) en toen namen de zusters van Sint-Andreas de school over. Op de site was er ook jarenlang een middelbare school tot midden jaren 80 het huidige Sint-Andreasinstituut (Stene) werd gebouwd.

“Vijftien jaar geleden heeft onze scholengroep een dossier ingediend voor renovatie van het gebouw aan de Kaaistraat. Dat is ongeveer de doorlooptijd voor subsidiëring. Een aanpak was overigens geen overbodige luxe, want ik heb hier zelf als kind nog schoolgelopen. De gebouwen kregen de voorbije jaren wel nieuwe ramen, een nieuw dak en zonnepanelen. Het gebouw dateert van meer dan 100 jaar geleden”, zegt Gerda Colpaert, algemeen directeur van de scholengroep Bewonderwijs. Ze kregen van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts en Agion (Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs) een subsidie van 666.000 euro, 70 procent van de totale renovatiekost. “De scholengroep legt nog eens 300.000 euro bij”, luidt het.

Plan aanpassen

“We zullen het bedrag investeren in de oude vleugel aan de Kaaistraat, die paalt aan de Sint-Franciscusstraat”, duidt beleidsmedewerker Stijn Vanassche. “Pas in deze laatste fase van dit dossier hebben we concrete plannen gemaakt. Die voorzien nu in een volledige renovatie van die vleugel. Elektriciteit, vloeren en muren worden aangepakt. Er komt ventilatie en alles wordt milieuvriendelijker gemaakt. We maken klassen groter zodat er ook ingespeeld kan worden op de nieuwe noden van het onderwijs. We zorgen dat het college klaar is voor de toekomst.”

Katrien Rotsaert, directeur van OLVO Kaaistraat: “Hier lopen meer dan 200 leerlingen tussen 2,5 en 12 jaar school. Onze volledige zolderverdieping is niet meer in gebruik en wordt het eerst aangepakt. Daar komen nieuwe klassen voor de derde graad. De andere klassen zullen dan verhuizen naar de zijvleugel en zo pakken we stap voor stap alle verdiepingen aan.”

Er volgt nu een Europese aanbesteding en ook die procedure zal nog een jaar in beslag nemen. De school hoopt dat de werken starten in 2024 en tegen het schooljaar 2025-2026 klaar zijn. Pas daarna wordt ook de speelplaats opnieuw ingericht.

Verkoop van vleugel

“Deze onderwijssite heeft een rijke traditie. Enkele decennia geleden werd al de voorkant aan de Kaaistraat verkocht en daarop kwam het RVA-gebouw. Voor de zijvleugel aan de Ooststraat, met daarin een historische turnzaal, kapel en nog enkele klassen, stelt zich nu wel een probleem. Er is niet genoeg geld om ook die te renoveren. Het zijn fantastische ruimtes, maar we krijgen slechts subsidie voor een beperkt aantal vierkante meter en besloten om die in te zetten in de vleugel aan de Franciscusstraat/Kaaistraat. Dat betekent dus dat we de vleugel met kapel en turnzaal verkopen”, aldus Gerda Colpaert.

“Er kan een woon- of commerciële functie komen op deze centrale plaats in het centrum. Enkele klassen, de centrale diensten van de scholengroep en de kinderopvang op de benedenverdieping zullen moeten verhuizen als deze vleugel een andere bestemming krijgt. De kantoren willen we op een centrale plaats in de stad zodat we dat kunnen uitspelen als uithangbord voor de scholengroep. De kinderopvang is nu al bezig met een herlokalisatie naar het Mispelplein.”

Scholengroep

“Ook in onze andere scholen investeren we volop. Zo komt er in de Assisiëlaan op Mariakerke een nieuw gebouw. De bestaande kleuterafdeling en eerste graad worden uitgebreid met een tweede en derde graad. Die werken starten eerstdaags. In het klein college in de Aartshertoginnestraat worden dan weer de daken aangepakt voor 300.000 euro en investeren we in een nieuwe speelplaats, gevels, ramen en zonnepanelen. In de vestiging in de Gerststraat komen nieuwe ramen en sanitair en ook in het college op de Vuurtorenwijk investeren we in nieuw sanitair en de speelplaats”, besluit Gerda Colpaert.