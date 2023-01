Scholengemeenschap Saeftinghe Oostkust heeft grootse plannen

De scholengemeenschap Saeftinghe Oostkust telt acht vrije basisscholen, waarvan één school voor buitengewoon onderwijs. De scholen zijn op twaalf vestigingsplaatsen gelokaliseerd. Het schoolbestuur ontwikkelde een nieuw masterplan met bijkomende investeringen om het voortbestaan van het vrij onderwijs aan de Oostkust ook in de toekomst te garanderen en verder kwalitatief uit te bouwen. Het ambitieuze plan werd op vrijdag 13 januari voorgesteld aan de directies en de pers.

Het plan voorziet onder meer een totaal nieuw schoolgebouw, waarin verschillende vestigingsplaatsen zullen verenigd worden. Het bestuur wil immers rekening houden met de steeds groeiende renovatiekosten aan de bestaande gebouwen en een duurzaam antwoord bieden op de sterk veranderende maatschappij en technologische vooruitgang. Daarnaast werden ook een aantal gebouwen aangekocht om bestaande vestigingsplaatsen uit te breiden en te versterken.

Op termijn zullen er vijf vestigingsplaatsen op grondgebied Knokke-Heist in een nieuw schoolgebouw aan Duinenwater verenigd worden. Het gaat om de vestigingen gelegen in het Kinderpad in Duinbergen, de vestigingen in de Parmentierlaan, Sportlaan en de Jef Mennekenslaan in Knokke en de vestigingsplaats van het buitengewoon onderwijs in de Heistlaan in Heist. Op de site Duinenwater komt een totaal nieuw schoolgebouw dat zal voldoen aan de hedendaagse normen voor degelijk, kwaliteitsvol en inclusief onderwijs. De ouders worden via de schoolraden betrokken bij dit masterplan, waarvan de realisatie verwacht wordt binnen een termijn van 4 à 5 jaar.

Het schoolbestuur wil ook samen met de leerkrachten en directies werk maken van een nieuwe visie. Het doel is om in te spelen op de noden van de toekomst door onder andere de infrastructuur en de organisatievormen aan te passen. (PDC)