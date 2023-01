Scholengemeenschap Moorsledegem in 2023: Een jaar vol uitdagingen

Voor de scholengemeenschap Moorsledegem, waaronder de vrije basisscholen in Moorslede, Ledegem en Passendale vallen, wordt 2023 een boeiend jaar. Verschillende scholen hebben een nieuwe directeur, maar ook op vlak van infrastructuur wordt er dit jaar volop geïnvesteerd. “Van energetische maatregelen tot een vernieuwde speelplaats en een nieuwe eetzaal: we hebben verschillende projecten voor ogen”, aldus coördinerend directeur Marniek Cnockaert, die zelf begin april met pensioen gaat.

Met Valentine Decorte en Sofie Tibergijn hebben de vrije basisscholen in Sint-Eloois-Winkel en Ledegem sinds kort een nieuwe directeur, maar ook in Rollegem-Kapelle start binnenkort een nieuw gezicht. Stijn Verhaegen vervangt er op 1 februari Christine Clarysse, die een maand na haar zus Martine, die directrice was in de Peereboom in Ledegem, ook van haar pensioen geniet.

“Veel wissels op korte tijd, maar met de scholengemeenschap kunnen we dit goed opvangen. Wekelijks zitten we samen met de directeurs om tips met elkaar uit te wisselen. We merkten ook dat er telkens grote interesse was voor de vrijgekomen plaatsen. We konden kiezen uit verschillende mensen voor deze belangrijke functies. Het doet deugd om te zien dat er nog interesse is voor de job van schooldirecteur”, zegt coördinerend directeur van de scholengemeenschap Marniek Cnockaert.

Hij is inmiddels meer dan twintig jaar verbonden aan de scholengemeenschap. “Vroeger leefde elke school op zich. Met de scholengemeenschap hebben we ervoor kunnen zorgen dat de directeurs zich bijvoorbeeld geen zorgen meer moeten maken over de boekhouding, personeelswetgeving of over bouwdossiers”, aldus Marniek Cnockaert, die zelf op 1 april met pensioen gaat en vervangen wordt door Annelies Demuynck en Ellen Bostoen. Terwijl Annelies zich halftijds richt op de organisatie en het personeel, zal Ellen zich halftijds focussen op de financiën en de bouwdossiers binnen de scholengemeenschap.

De scholengemeenschap investeerde de voorbije jaren al in tal van nieuwe schoolgebouwen. De bouw- en verbouwhonger is echter nog niet gestild. Het grootste project voor 2023 staat op til in Slypskapelle. Daar wordt de eetzaal van de vrije basisschool gerenoveerd en wordt ook de omgeving van de school aangepakt. De bedoeling is dat er zoveel mogelijk kan gerealiseerd worden tijdens de zomervakantie. Nabij De Bunderboog komt er langs de achterzijde van de school een nieuwe fietsenstalling, die via een veilige weg te bereiken is. In Rollegem-Kapelle wordt nog dit schooljaar de kleuterspeelplaats onder handen genomen. “Daarnaast zetten we in de verschillende scholen ook in op energetische maatregelen, zoals het voorzien van dubbel glas of het isoleren van de zolders”, zegt Marniek Cnockaert.

Dadipark

Het grootste bouwproject dat nu loopt, bevindt zich in Dadizele. Daar worden de oude gebouwen van het voormalige Dadipark onder handen genomen. Het project vormt een uitbreiding voor de school, maar ook de scholengemeenschap zelf zal er gehuisvest zijn. “Bedoeling is dat alles daar klaar is tegen december 2023.” (Bert Feys)