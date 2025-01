Scholengemeenschap huldigt personeel

De scholengemeenschap van Moorsledegem, waaronder de vrije basisscholen in Ledegem, Moorslede en Passendale vallen, hield maandagavond in gc De Bunder in Moorslede haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Tijdens het evenement werden drie personen gehuldigd die in 2024 op pensioen gingen. Linda Buyse werkte als administratief medewerker in de vrije basisschool ‘t Brugske in Dadizele. Kathy Vandamme was kleuterleidster in De Binding in Rollegem-Kapelle. Ann Clarysse was aan de slag als kleuterleidster in de vrije basisschool De Peereboom in Ledegem. Tijdens de nieuwjaarsreceptie genoten de aanwezigen onder andere van een optreden van De Gemene Delers. (BF/foto JS)