Scholengemeenschap CDI Ieper wordt Kleine Vos: “Het was tijd voor iets nieuw”

Op de nieuwjaarsreceptie van de Ieperse vrije basisscholen kondigde directeur Koen Schelpe aan dat de scholengemeenschap een nieuwe naam krijgt. De bijna zestig jaar oude naam Centrumscholen Dekenij Ieper wordt De Kleine Vos. “De vos is een intelligent dier dat in groep leeft. Daarnaast is een kleine vos een vlindersoort, dit is een passende vergelijking met de rups die zich ontpopt tot een prachtige vlinder”, zegt Koen Schelpe.

De scholengemeenschap Centrumscholen Dekenij Ieper of CDI bestaat uit acht katholieke basisscholen: vrije kleuterschool ’t Augustijntje, vrije basisschool Capucienen, vrije basisschool Immaculata, vrije basisschool Lyceum-Heilige Familie, vrije basisschool Sint-Jan, vrije basisschool Sint-Michiels & Sint-Vincentius, de Sint-Jozesschool en BBO Het Vlot. Samen zijn ze goed voor zo’n 2.200 leerlingen.

Zo’n 350 personeelsleden verzamelden op dinsdag 17 januari in Het Perron voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Naast de huldiging van de personeelsleden met dertig dienstjaren op de teller, maakte algemeen directeur Koen Schelpe ook bekend dat de scholengemeenschap Centrumscholen Dekenij Ieper vzw een andere naam krijgt. “CDI vzw wordt Keine Vos vzw”, zegt Koen Schelpe. “De naam Centrumscholen Dekenij Ieper wordt al gebruikt sinds het ontstaan van de scholengemeenschap in de jaren zestig.”

Het idee is ontstaan vanuit het logo dat toch sterk verouderd was

Intelligent dier

De reden voor de naamsverandering is tweeledig. “Het is begonnen vanuit het logo dat toch sterk verouderd was”, vervolgt Koen Schelpe. “Anderzijds is ook de naam wat verouderd. Bovendien zijn tegenwoordig niet al onze scholen centrumscholen, aangezien Sint-Jan en Zillebeke erbij gekomen zijn. Het werd dus tijd voor iets nieuws.”

Over de naam Keine Vos vzw werd goed nagedacht. “Onze doelgroep zijn de ouders van schoolgaande ‘kleine’ kinderen, met andere woorden het basisonderwijs”, legt Koen Schelpe uit. “De vos is een intelligent dier dat in groep leeft. Daarnaast is een kleine vos een vlindersoort. Dit is een passende vergelijking met de rups die zich ontpopt tot een prachtige vlinder.”

Deze naamsverandering gaat effectief in op 1 september 2023. “De komende maanden bereiden we ons voor om de transmissie naar de hedendaagse naam om te zetten”, gaat Koen Schelpe verder. “De rol van onze overkoepelende dienst gaan we veel meer in de kijker zetten. Voor leerkrachten is dat de laatste jaren al heel duidelijk voelbaar. De geboorte van Kleine Vos wordt uiteraard later nog in de kijker gezet.”