Scholenbouw wordt uitgesteld tot eind 2024: “De bouw gaat zeker door”

De start van de nieuwbouw bij gemeentelijke basisschool De Zonnebloem was oorspronkelijk voorzien in 2023. Doordat de subsidieaanvraag te beperkt was en de wachttijden voor een nieuwe aanvraag niet gering zijn, wordt de bouw uitgesteld tot eind 2024 of 2025.

“Uit de notulen van het schepencollege blijkt dat de procedure van de aanwerving van een projectcoördinator aan 2.100.000 euro werd stopgezet omwille van de hoogoplopende kosten van het project. Hierdoor zal het project bijgestuurd moeten worden. Het lijkt dan ook logisch om deze opdracht op te schorten en af te wachten. Dat betekent dat de school er niet snel zal staan”, stelt Koen Descheemaeker (N-VA).

Te beperkt

“De nieuwbouw gaat zeker door”, zegt onderwijsschepen Jan Vandoolaeghe. “Het is jammer dat er op deze manier paniek gezaaid wordt. Ik zou ook liever hebben dat het vlugger gaat. Het totaal bedrag werd geraamd 4,8 miljoen euro. In het verleden werd hiervoor een dossier van 1.2 miljoen euro ingediend. Dit bedrag wordt integraal toegekend en het dossier wordt verder voorbereid. Een vroegere subsidieaanvraag, ingediend door een vorig schepencollege, voor renovatie van het bestaande gebouw, bleek intussen te beperkt. Om die reden werd een nieuwe aanvraag ingediend. De toekenning kan echter tot 10 jaar op zich laten wachten. Wij willen hier niet op wachten. Daarom werd beslist om aan te vangen met het nieuwbouwproject. De toegekende subsidie kan hiervoor aangewend worden en de gemeente kan het verschil direct overbruggen. Het ontwerp van de nieuwbouw wordt voorgelegd ter goedkeuring in juni 23.”

Nieuwe aanvraag

“De subsidie voor het verschil zal worden aangevraagd in juni 2023. De subsidie voor een toekomstige renovatie van het bestaande gebouw zal ook ingediend worden. Als college willen we inzetten op kwalitatief onderwijs en we willen voldoende ruimte om onze plannen voor het gemeentelijk onderwijs te realiseren. We schatten in dat de kost voor het nieuwbouwproject tussen de 2,5 en 3 miljoen euro zal bedragen en hopen op een vlot antwoord zodat de werken nu eind 2024 of in 2025 kunnen starten. Pas na de realisatie van de nieuwbouw kunnen we een fase 2 voor renovatie van het bestaande gebouw opstarten. De nieuwbouw omvat een nieuwe kleuterafdeling en refter. Het gaat dus om een kleine verschuiving en als ik de architect mag geloven bestaat de mogelijkheid om toch nog in 2023 te beginnen maar dat is niet zeker”, gaat Jan Vandoolaeghe verder.

Volgens de oppositiepartij N-VA is dat enkel mooi op papier. “De realiteit is echter dat na dit uitstel, de nieuwbouw pas pas ten vroegste in 2027 af zal zijn”, aldus Koen Descheemaeker.