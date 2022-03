Scholenbeurs op… retrotram tussen Knokke en De Haan

Op zaterdag 26 maart slaan drie scholen van scholengroep ‘!mpact aan de kust’ de handen in elkaar om hun aanbod samen te communiceren en samen hun deuren open te zetten. Een retrokusttram brengt bezoekers naar de drie campussen – in Knokke, Blankenberge en De Haan – langs de kust en terwijl dat gebeurt, is de tram zelf een mobiele infobeurs.

Het gaat om MAKZ, middenschool en atheneum met internaat (Knokke-Heist), om Atheneum Maerlant (Blankenberge) en om Einstein Tienerschool (De Haan). Onder de titel Zet je toekomst op de sporen voerden ze campagne voor dit reizende event.

Voor elke leerling een aanbod

De drie scholen zijn verschillend. De tienerschool werkt met een projectmatige aanpak, de twee eigentijdse ASO/TSO/BSO-scholen met een ruim aanbod aan verschillende studierichtingen.

Op de drie scholen worden de leerlingen en hun ouders onthaald, zijn er rondleidingen en krijgen de jongeren een goodiebag mee van de verschillende scholen.

Opstapplaatsen

Inschrijven kan via de website, maar hoeft niet. Er zijn opstapplaatsen aan de hoofdtramhaltes in Knokke, Zeebrugge, Blankenberge, Wenduine en De Haan. De tram vertrekt in Knokke om 13.05 uur en 15.05 uur. Terugkeer uit De Haan is om 14.02 uur en 16.02 uur, net na de reguliere tram.