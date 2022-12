Scholenband tussen Ghanese Asuadei en Zwevegem weldra ook digitaal: “Wederzijds respect staat voorop”

Voormalig leerkracht Mia Sengier ondersteunt al enkele jaren een schoolproject tussen de lagere school in Heestert en de ‘Willy-Taylor Academy’ in Asuadei, Ghana. De kindergemeenteraad wil nu een digitale uitwisseling uitwerken tussen de kinderen van Zwevegem en die in Ghana.

‘Akwaaba Asuadei’, ‘Welkom in Asuadei’, zo worden bezoekers begroet bij aankomst in het schooltje in het centraal gelegen Ghanese plaatsje Asuadei. Hier kwam 12 jaar geleden Joke Jaspers aan om zes maanden als vrijwilliger te werken. “Al snel zag ik in dat hier heel wat noden om een antwoord vroegen, van schoolinfrastructuur tot hulp bij het betalen van schoolgelden”, vertelt Joke.

Later sloten andere vrijwilligers zich aan bij wat ondertussen uitgegroeid was tot het vierde pijlerproject ‘Akwaaba Asuadei’. In 2014 sloot men zich om praktische redenen aan bij de tweetalige Belgische vzw A.M.I.E., die zich belangeloos inzet voor het welzijn van kansarme kinderen in de wereld. In het schooltje ‘Willy-Taylor Academy’ kunnen zowel peuters als leerlingen tot en met het derde secundair terecht. Samen met directrice Emilia en haar lokale team van onderwijzers worden er grote inspanningen geleverd om een goede vorming te geven aan de kinderen en jongeren en dat in een aangepaste schoolomgeving met veilig drinkwater, hygiënische toiletten en betrouwbare stroomvoorziening.

Onderliggend doel is om bij kinderen kiem voor wereld- burgerschap te planten

“Om de school meer zelfredzaam te maken, is er een cacao- en groenteplantage opgestart en werd een winkel geopend waar weefdraad en andere basisproducten te koop zijn”, aldus Joke Jaspers.

Wereldhuis

Mia Sengier, voormalig leerkracht van de lagere school in Heestert, ondersteunt al enkele jaren dit schoolproject in Ghana, onder meer met de opbrengsten van de verkoop van fairtradeproducten op haar voormalige school. Zo kon ze onlangs een cheque van 150 euro overhandigen aan Joke.

Ze staat ook voor de volle 100 procent achter het initiatief dat de kindergemeenteraad wil uitwerken. “Ingaand op de oproep van het Wereldhuis (provincie West-Vlaanderen) om te komen tot meer uitwisseling tussen West-Vlaamse steden of gemeenten en partners in het globale Zuiden, besloot Zwevegem vorig jaar om de kindergemeenteraad te linken aan dit project in Ghana.”

Het project ‘Kindergemeenteraad Goes International’ was geboren het is ondertussen goedgekeurd door de provincie.

De Kindergemeenteraad wil graag komen tot een digitale uitwisseling van hoe kinderen hier en ginds tegen hun toekomst aan kijken. Thema’s variërend van milieu tot spelen kunnen aan bod komen.

“Onderliggend doel is de kiem voor wereldburgerschap bij lagereschoolkinderen planten en voeden. Voor alle betrokken partners staat wederzijds respect vanuit een betere kennis van elkaar voorop.”, besluit Mia Sengier. (GJZ)