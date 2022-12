Scholen zetten kerstvakantie in met pak huiswerk: meer vacatures dan in september

Directieleden die verbeteren of zelf voor de klas staan: het is de realiteit in heel wat West-Vlaamse scholen. Het lerarentekort bereikt net voor de overgang naar 2023 een absoluut hoogtepunt. Het lijkt moeilijker dan ooit om tijdelijke vervanging te zoeken voor leerkrachten die tijdens het schooljaar uitvallen.

336 openstaande vacatures

Met de kerstvakantie voor de deur staan er maar liefst 336 onderwijsvacatures open in onze provincie. Het hoogste aantal van dit schooljaar, zelfs tijdens de zomervakantie was de zoektocht naar nieuwe leerkrachten minder dramatisch. Het secundair onderwijs spant, zoals altijd, de kroon met 208 oningevulde posities. Het lerarentekort lijkt maar niet opgelost te raken. Integendeel, de put wordt steeds dieper. Ook in de vestigingen van Scholen a/d Leie in Wervik, Menen en Wevelgem staan er heel wat vacatures open in verschillende disciplines, van Frans tot godsdienst.

“Op 1 september waren alle postjes ingevuld, maar intussen is dat niet meer het geval. Kandidaten vinden voor vervangopdrachten is een echt huzarenstukje geworden. Leerkrachten zitten gewoon niet meer aan de zijlijn te wachten om hier en daar enkele uren te kunnen invullen. De verschillende directies springen bij om te garanderen dat de basisvakken kunnen blijven gegeven worden. We doen ons uiterste best, maar de nood aan onderwijzend personeel is heel hoog”, aldus coördinerend directeur Diederik Bevernage.

In het buitengewoon secundair onderwijs blijft de schade het meest beperkt. De nood aan leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs is dan weer verdubbeld sinds eind juli, daar staan maar liefst 79 vacatures open.