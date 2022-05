Scholen Vichte onthullen nieuwe naam en logo

Dinsdag was het een grote dag voor de kinderen en het personeel van de vrije basisscholen in Vichte. Het nieuwe logo met de naam ‘VBS De Wegelink’ werd uit de doeken gedaan aan de beide vestigingen ‘Het Plein’ en ‘De Dreef’, respectievelijk de vroegere ‘Beukennoot’ en ‘De Ranke’.

“Twee jaar na de herstructurering van de scholen in Ingooigem en Vichte werd het nieuwe logo onthuld aan onze kinderen”, zegt directeur Tine Temmerman. “De kinderen zetten hierna het feest verder met het ‘Feest op school’, georganiseerd door onze leerlingen van het zesde leerjaar.”

Na een traject van twee schooljaren, waarbij de leerlingen, personeelsleden, ouders en leerlingen via fora betrokken werden, wordt de nieuwe visie de komende jaren verder uitgerold via een vervolgtraject in het project ‘warme scholen’.

VBS De Wegelink wil kinderen laten ontdekken wie ze zijn en wie ze willen worden. “We leren de kinderen aarden naar zichzelf en helpen hen groeien tot weerbare en zelfredzame mensen met een positief zelfbeeld die een engagement durven aangaan”, vervolgt de directeur. “Diversiteit is een troef. We zijn een eigentijdse katholieke dialoogschool. Vanuit die sterke wortels dragen we zorg voor al wie bij ons op school komt. We scheppen ruimte om respectvol met elkaar in dialoog te gaan en zien verschillende levensvisies als een verrijking voor onze school.”

Verbinding dorp

De Wegelink wil zich in het bijzonder ook verbinden met het dorp. Wat verbindt ‘De Dreef’ en ‘Het Plein’?

Ook in De Dreef werd het nieuwe logo onthuld. © GV

“In mijn zoektocht ontdekte ik dat de echte Vichtenaren niet spreken over het paadje of de wegel, wel over het wegelingske”, zegt Tine. “Je kan van De Dreef naar Het Plein via de Kerkdreef naar de Beukenhofstraat. Het kan over de Vichteplaats naar de Beukenhofstraat. De wegeling is echter een veilige verbindingsweg. Het is ook de weg die duizenden voetjes afwandelen naar de sportzaal, de bib, de Stringe en Aquandé. Ook heel wat grote-mensen-voeten liepen en lopen deze wegeling vaak op en af. Ons dorp kent trouwens veel wegelingskes.”

Wegelink

“In het woord ‘wegeling’ zit het woord ‘weg’ verscholen. In de beide vestigingen gaan alle kinderen en volwassenen op weg met elkaar, waar ieder zijn of haar weg mag ontdekken. Link verwijst onder meer naar de verbinding tussen De Dreef en Het Plein, tussen klein en groot, tussen school en dorp, tussen leren en spelen, tussen denken en doen.” (GV)