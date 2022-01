Scholen lanceren ‘het Netflix voor het volwassenenonderwijs’: Leah.be bundelt liefst 170 opleidingen

De zeven centra voor volwassenenonderwijs in Vlaanderen, waaronder ook het West-Vlaamse Miras en Creo, hebben de handen in elkaar geslagen om een gemeenschappelijk online platform op te richten: Leah.be ofte Learning at Home. Daardoor kan je volledig online meer dan 170 cursussen van thuis uit volgen. “Een baanbrekend project”, zegt Creo-directeur Karel Moestermans.

In West-Vlaanderen alleen al volgen om en bij de 75.000 mensen volwassenenonderwijs, goed voor 2,5 miljoen lesuren per jaar. De West-Vlaamse CVO’s Creo (regio Kortrijk-Roeselare) en Miras hebben nu, samen met CLT (Vlaams-Brabant), KISP (Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen), HIK (Antwerpen, Kempen en Limburg), Lethas (Brussel) en Qrios (Limburg en Vlaams-Brabant) een gloednieuw online platform opgericht waarbij meer dan 170 cursussen volledig online gevolgd kunnen worden.

“Het idee kwam er tijdens de coronacrisis”, duidt Creo-directeur Karel Moestermans (53). “We hadden al flink wat ervaring met afstandsonderwijs, nu hebben we – samen met onze collega’s – de rest van ons aanbod gedigitaliseerd.”

Het concept is eenvoudig: online kan je doorheen het hele aanbod scrollen en een cursus kiezen. “Het grote voordeel is dat het fysieke element wegvalt. Onze collega’s in pakweg Limburg of Antwerpen bieden cursussen aan die bijvoorbeeld niet in ons pakket zitten, maar dankzij Leah.be kan een West-Vlaming nu Chinees volgen bij een CVO in Vlaams-Brabant. En zelfs verder: ook Vlamingen in het buitenland kunnen, van overal ter wereld, nu gebruik maken van het enorm diverse cursusaanbod.”

Netflix-principe

Leah.be werkt volgens het Netflix-principe. “Een erg breed en kwalitatief aanbod waaruit de cursist tegen ongelooflijk lage prijzen kan kiezen. Het is immers decretaal vastgelegd dat één uur volwassenenonderwijs slechts 1,5 euro kan kosten.” De komende maanden zal het gamma opleidingen verder uitgebreid worden. “Aan dit project is zo’n twee jaar gewerkt en heel veel collega’s hebben ontelbaar veel uren geïnvesteerd in het digitaliseren van de cursussen. Leah.be is een enorme troef voor het volwassenenonderwijs in Vlaanderen. Een baanbrekend project.”

Het aanbod kan online zowel live als op eigen tempo gevolgd worden. “Dit is echt een sterk staaltje van geïntegreerde samenwerking van de grootste vrije CVO’s van Vlaanderen, ondersteund vanuit het departement onderwijs.”

Leah.be wordt gefinancierd door de zeven betrokken CVO’s en krijgt ook steun van het relanceplan van de Vlaamse overheid.