Scholen in Brugge houden hoofd (net) boven water tijdens pandemie: “Van normaal schoolleven is al lang geen sprake meer”

De laatste dagen worden we overstelpt met cijfers en berichten over de besmettingen en de quarantainemaatregelen in het onderwijs. Uit een rondvraag bij de directies van de Brugse scholen blijkt dat de situatie weliswaar dagelijks wijzigt, maar voorlopig nog beheersbaar blijft. Enkel de campussen van het VTI zijn tijdelijk dicht.

In zowat alle scholen zijn momenteel verschillende personeelsleden afwezig door verplichte quarantaine, ziekte of opvang van kleine kinderen. Zowat alle directies geven aan dat de situatie dagelijks wijzigt, maar momenteel nog beheersbaar blijft. “Ik heb natuurlijk geen glazen bol en weet absoluut niet hoe de situatie er volgende week zal uitzien, maar momenteel is het aantal klassen dat in quarantaine zit eerder beperkt”, laat een directeur van een grote secundaire school ons weten.

Enkel in beide campussen van het VTI (Vaartdijkstraat en Zandstraat), dat deel uitmaakt van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Brugge en Ommeland (Skobo), zijn zowat 40 van de 180 leraren afwezig. Hierdoor is de school tijdelijk dicht tot en met vrijdag 28 januari en wordt noodgedwongen volledig overgeschakeld op afstandsonderwijs.

Groepen in studiezaal

Enkele directeurs geven aan dat ze geregeld klassen moeten samenzetten omdat het aantal beschikbare leraren dag na dag kleiner wordt. “Het probleem situeert zich ook bij het vinden van een vervanger voor de afwezige personeelsleden. Er is gewoonweg niemand beschikbaar, waardoor we genoodzaakt zijn om groepen samen te zetten in de studiezaal.”

In de lagere scholen zijn ongeveer tien procent van de leerlingen afwezig. Er zijn enkele scholen waar volledige klassen dichtgaan omwille van meerdere besmettingen binnen dezelfde leeftijdsgroep. Een duidelijk afgetekende leeftijdsgroep waarin de besmettingen het meest voorkomen, valt niet te onderscheiden. In enkele scholen lijkt het virus serieus in opmars, terwijl in andere de piek van de besmettingen zich situeerde voor de kerstvakantie.

We raken stilaan gewoon aan deze situatie, omdat iedereen heel flexibel is

In de meeste secundaire scholen ziet men bij de oudste leerlingen het grootste aantal besmettingen. Ongeveer een leerling op acht (iets meer dan 10 procent) is afwezig door een besmetting of quarantaine. Gevaccineerde leerlingen hoeven niet langer in quarantaine bij een hoogrisicocontact (HRC) en wellicht daardoor blijft het aantal afwezigen betrekkelijk laag.

Wie verplicht thuis moet blijven, krijgt in alle scholen de mogelijkheid om via afstandsonderwijs de lessen te volgen. In enkele middelbare scholen (onder meer het VTI) stijgt het aantal besmettingen onrustwekkend en is er duidelijk sprake van een besmettingsgolf door de omikronvariant.

Volhouden

Van een normaal schoolleven is in geen enkele school nog sprake. “We raken stilaan gewoon aan deze situatie, omdat iedereen heel flexibel is. Lessen moeten worden gestreamd zodat afwezige leerlingen via hun computer de les kunnen volgen. Groepen mogen niet gemengd worden en kunnen niet samenwerken, de eetmomenten moeten gescheiden plaatsvinden en ook het aantal uitstappen is beperkt. We houden vol en slaan er ons wel door. Hopelijk wijzigen de maatregelen niet meer, want dat zorgt voor grote onduidelijkheid”, aldus een directeur. (Philippe Decruyenaere)