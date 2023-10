Scholen ‘iets’ beter bereikbaar door aanpassing vervoersplan in Sint-Andries

Het nieuwe openbaarvervoersplan in Brugge trad pas op 10 juli in werking en enkele maanden later krijgen de Bruggelingen al de kans om via een enquête hun opmerkingen te formuleren. Iemand die niet zolang gewacht heeft om haar ongenoegen te ventileren is Sofie De Baere, directeur van de secundaire afdeling van O.-L.-V.-Hemelvaart in Sint-Andries.

“Ik viel haast van mijn stoel toen ik op het einde van vorig schooljaar het nieuwe busnet van De Lijn onder ogen kreeg”, vertelt directeur De Baere. “Alle bushaltes in de buurt van de school werden geschrapt, waardoor de school voor leerlingen die gebruik maken van het openbaar vervoer zo goed als onbereikbaar werd. Vooraf werd nochtans duidelijk gesteld dat de bereikbaarheid van scholen gegarandeerd zou blijven.”

Vanaf 6 januari

Het regende reacties van ouders en buurtbewoners die hun ongenoegen uitten bij de directeur. “Ik heb onmiddellijk de verantwoordelijke schepenen en de burgemeester gecontacteerd. Zelfs de provinciegouverneur heb ik een mail gestuurd. Aanvankelijk leek het alsof er niet snel iets zou veranderen aan de situatie, maar deze week ontving ik een bericht van de burgemeester dat er toch een aanpassing doorgevoerd wordt.”

“Vanaf 6 januari worden onze school en de basisschool tijdens de spitsuren weer bereikbaar. De halte aan het rondpunt van de Doornstraat wordt opnieuw bediend, waardoor onze leerlingen dicht bij de school een bus richting station kunnen nemen.”

Nog pijnpunten

“Hiermee zijn alle problemen niet van de baan”, gaat de directeur van OLVH verder. “Leerlingen die in de randgemeenten wonen, moeten nog altijd eerst naar het station om daar een tweede bus te nemen. Ik ben uiteraard tevreden met de aanpassingen, maar er zijn zeker nog opportuniteiten om de resterende pijnpunten in een tweede aanpassing weg te werken.”

“De aanvullende lijn is een stap in de goede richting voor de bereikbaarheid van de school en de wijk Sint-Willibrord. De bewoners van de wijk moesten meer dan een kilometer stappen naar de dichtstbijzijnde bushalte”, besluit Sofie De Baere.

(PDC)