Scholen Bertinus Collectief openen weer de deuren na tien dagen afstandsonderwijs

Verschillende scholen binnen Bertinus Collectief, de vrije secundaire scholen van Poperinge, schakelden op 20 januari volledig over op afstandsonderwijs door een hoog aantal coronabesmettingen. Ook internaat De Keiwijzer en internaat Lodewijk Makeblijde College sloten de deuren.

Door een hoog en sterk stijgend aantal besmettingen sloten vijf secundaire scholen van de scholengemeenschap Bertinus Collectief in Poperinge de deuren. In het Onze-Lieve-Vrouwe instituut werd al vroeger overgeschakeld naar afstandsonderwijs door het hoog aantal besmettingen en daar kon fysiek les volgen vroeger opgestart worden. De eerstegraadsschool De Keiwijzer, de tweedegraadsschool het Lodewijk Makeblijde College, het Sint-Janscollege en VTI schakelden op 20 januari over op volledig afstandsonderwijs. Vanaf maandag 31 januari is fysiek les weer mogelijk.

“We vermoeden dat we over het hoogtepunt heen zijn van de besmettingen in onze scholen. Vanaf maandag 31 januari gaan alle lessen in Bertinus Collectief opnieuw fysiek door. De CLB’s staan niet meer in voor de contactopsporing omdat alle contacten binnen de school met leerlingen beschouwd worden als laagrisico. Als je een hoogrisico-contact gehad hebt bijvoorbeeld binnen je gezin, dan mag je naar school blijven komen indien je gevaccineerd bent en/of in de afgelopen maanden een besmetting doormaakte. Alleen wanneer je niet gevaccineerd bent, moet je in quarantaine voor 10 dagen”, zo werd gecommuniceerd naar leerlingen en ouders over de heropstart.

