‘Scholen aan de Leie’ opent nieuw sportcomplex en houtafdeling:“Op VTI-site was er geen plaats”

Het Sint-Aloysiuscollege en het VTI Sint-Lukas maken zich op om hoog bezoek te ontvangen. Op zondag 13 maart komt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts het nieuwe gezamenlijke sportcomplex Overleie en de nieuwe houtafdeling er plechtig openen.

Beide scholen sloegen de handen in elkaar voor de bouw van een nagelnieuwe sporthal van 2.000 vierkante meter groot. Vooral bij het VTI Sint-Lukas was de nood aan extra sportfaciliteiten erg groot. “Veel meer dan een turnzaaltje van 300 vierkante meter hadden we niet. Dus werd er veel buiten gesport, iets wat in de herfst- en wintermaanden niet altijd evident is”, zegt directeur Frederik Bevernage.

“Op onze eigen site was er echter geen plaats om een sporthal te bouwen. Dus gingen we op zoek binnen onze scholengemeenschap ‘Scholen aan de Leie’. Mijn oog viel op het vlakbij gelegen terrein Overleie langs de Oude Leielaan. Dat is eigendom van het college en dus staken we de koppen bijeen voor een gesprek.”

“Meerdere klassen kunnen in Overleie op hetzelfde moment sporten”, zegt directeur Mathieu Dehaene van het Sint-Aloysiuscollege. “In de grote sportzaal, die zich uitstekend leent voor zaalsporten en waar alle turnfaciliteiten aanwezig zijn, kunnen drie klassen tegelijkertijd sporten. Boven is er nog een polyvalente zaal met spiegels en een muziekinstallatie. Daar kunnen dans en zelfverdedigingssporten beoefend worden. Dit sportcomplex kostte ongeveer 2 miljoen euro, waarvan 60 procent gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid.”

De site rond het nieuwe sportcomplex krijgt nog een opfrisbeurt. “Het achterliggende stukje bos is onaangeroerd gebleven, maar het grasveld heeft erg geleden onder de bouwwerken. We zullen het veld heraanleggen, zodat de leerlingen ook opnieuw kunnen buiten sporten. Er zal nog ruimte voorzien worden voor beachvolley en hockey. Ook de oude atletiekpiste willen we opwaarderen. In overleg met de KSA, die op de site huist, willen we alles zo groen mogelijk inkleuren.”

Minister Weyts zal zondag ook de nieuwe houtafdeling van het VTI bezoeken. “Die is al een dik jaar in gebruik, maar door alle coronaperikelen kon er nog geen officiële opening plaatsvinden”, zegt directeur Frederik Bevernage.

“Onze vroegere houtafdeling was te klein behuisd. Nu hebben we een grote centrale machinezaal van 600 vierkante meter. Onze leerlingen kunnen er aan de slag met tal van houtbewerkingsmachines. De machinezaal is gemakkelijk toegankelijk vanuit zeven werkplaatsen (telkens 170 vierkante meter), waar de leerlingen hun werkstukken maken. Verder is er een ruim magazijn en een spuitcabine. De houtafdeling kostte 2 miljoen euro, waarvan 60 procent gesubsidieerd wordt via huursubsidie.”

Uitstekende opleiding

Liefst 150 leerlingen, zowat één derde van de schoolpopulatie, volgen de richting hout. “Onze school staat bekend om haar uitstekende houtopleiding. Daarbij zetten we sterk in op het duaal leren, dat de drempel van het onderwijs naar de arbeidsmarkt verlaagt”, besluit Frederik Bevernage. (Carlos Berghman)