Schepencollege van Kuurne stelt Philip Vertriest aan als nieuwe directeur van Pienter en Wijzer: “Juiste man op het juiste moment”

Op woensdag 16 augustus heeft het schepencollege Philip Vertriest (47) aangesteld als de nieuwe directeur van de gemeentescholen Pienter en Wijzer. Hij volgt daarmee Sandra Devinck op die na acht jaar een punt achter haar carrière in Kuurne zet en directeur wordt van VBS Oogappel in Lo en VBS Zonnebloem in Pollinkhove, veel dichter bij haar woonplaats.

Philip Vertriest is een bekend gezicht voor vele inwoners. Hij was acht jaar leerkracht in de Centrumschool en nadien zeven jaar directeur in Pienter. Daarna vertrok hij naar Nicaragua waar hij acht jaar woonde en waar hij een school oprichtte. “Aangezien de school daar nu zeer goed draait met een lokale directeur is mijn aanwezigheid ter plaatse niet echt meer nodig”, aldus Philip. “Ik heb nu tijd om hier als directeur aan de slag te gaan. Ik volg de Nicaraguaanse school natuurlijk wel verder op vanuit Kuurne en zal er zeker nog vaak op vakantie gaan. Daarnaast blijft onze onlineschool Icha, aan de Brugsesteenweg, ook verder bestaan. Ikzelf zal uiteraard geen online lessen meer kunnen geven, maar we hebben voldoende gemotiveerde lesgevers om mij te vervangen.”

Grote veranderingen

De aanstelling van de nieuwe directeur komt op een moment van grote verandering, ook voor de schoolinfrastructuur. Met de bouw van de nieuwe school in de Kattestraat worden de verouderde gebouwen van Pienter en Wijzer vervangen. In september 2024 zullen beide scholen fusioneren tot één school en zullen ze samen hun intrek nemen in de nieuwbouw.

De nieuwe school, er wordt nog steeds naar een originele nieuwe naam gezocht, zal 300 kinderen huisvesten en zal onderwijs geven via het SMART-systeem. Dit systeem verdeelt de kinderen niet in de klassieke leerjaren, maar wel volgens kennis en niveau. De nieuwe school is daar ook rond gebouwd.

De bouwwerken schieten goed op. In de school is er ook een zeer grote sporthal voorzien (zie links op de foto, red.). Er wordt nu met een aantal sportclubs overlegd om deze sporthal te gebruiken tijdens lesvrije uren.

Positieve impuls

Philip Vertriest: “Ik kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging als directeur van de gemeentelijke vestigingsplaatsen Pienter en Wijzer. Ik ben overtuigd dat het met beide sterke teams een positief fusieproject wordt. Ik geloof ook dat de SMART-werking, waar doorbrekend aan talenten wordt gewerkt en wat een sterk antwoord biedt op de algemeen dalende onderwijskwaliteit.”

“Als schoolbestuur zijn we verheugd dat Philip Vertriest zich geroepen voelt om Sandra Devinck te vervangen”, zegt Jan Deprez, schepen van Onderwijs. “We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste man is op het juiste moment want hij kent beide scholen zeer goed en heeft bovendien voldoende ervaring om het team te leiden bij de versmelting van Pienter en Wijzer naar de nieuwe school. Zijn betrokkenheid en visie beloven een positieve impuls te worden voor onze scholen.” (ADM)