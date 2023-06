Schepen Bart Plasschaert neemt afscheid van job als leerkracht: “Ik zal het directe contact met de jongeren missen”

Na een loopbaan van 41 jaar in het onderwijs trok de Oostendse schepen Bart Plasschaert (62) deze week de deur van het klaslokaal definitief achter zich dicht. “Met pijn in het hart, maar het was tijd om die stap te zetten”, zegt hij. Bart Plasschaert blijft zich nu wel verder helemaal focussen op zijn taak als schepen van onder meer Jeugd en Cultuur en wil ook na volgend jaar op het hoogste stedelijk niveau politiek actief blijven.

Bart Plasschaert studeerde in 1982 af en begon zich loopbaan in het toenmalig Sint-Lutgardisinstituut in het Oostendse Westerkwartier. In 2001 kwam er een plaats als leraar aardrijkskunde vrij in het Sint-Andreasinstituut aan de Steense Dijk, en in die instelling bleef hij tot deze week aan het werk. De populaire leerkracht kreeg een afscheid à la weerman Frank Deboosere en dat deed hem iets, merkt hij op. “Absoluut, Het is natuurlijk een mijlpaal in mijn leven, dit afscheid van 41 jaar onderwijs”, steekt Bart Plasschaert van wal. “Het is hier ook traditie dat de studenten zich op het einde van het schooljaar verkleden en dat maakte mijn vertrek extra leuk.”

Reizen om te leren

Als leraar aardrijkskunde bleven zijn lessen niet tot de vier muren van een klaslokaal beperkt, integendeel. “Geografie is steeds mijn grote passie geweest en dat wou ik op een leuke maar ook educatieve manier overbrengen. Dat doe je niet met studieboeken alleen, maar eveneens in de praktijk. “Je moet ook out of the box denken”, vertelt Bart Plasschaert daarover. “En mijn vak bezat daar perfecte troeven voor. Samen met collega’s organiseerden we tal van buitenlandse reizen. We namen onze gasten mee naar tal van locaties: van Berlijn tot Parijs en van Polen tot het toenmalige Tsjechoslowakije en Turkije. We organiseerden zelfs de eerste internationale uitwisseling. Leerlingen uit Polen logeerden veertien dagen bij gezinnen van onze studenten en omgekeerd. Ik zal dat allemaal en het lesgeven erg missen, maar het was tijd om die stap te zetten.”

Schepen

Bart Plasschaert engageerde zich jaren geleden in de lokale politiek en werd in 2015 schepen voor CD&V. “Dat heb ik me nog geen moment beklaagd”, zegt hij daarover. “Ik combineerde dat tot deze week met mijn job in het onderwijs, deels leraar deels coördinator van de derde graad. En ik moet bekennen dat die combinatie allesbehalve nefast was voor mijn politieke loopbaan. Ik kon namelijk veel zaken bij de jongeren aftoetsen, niet alleen bij de georganiseerde jeugdverenigingen dus. Een voorbeeld: tijdens de vorige legislatuur moest het schepencollege een beslissing nemen over waar het nieuwe zwembad zou komen. We hadden de keuze uit een viertal locaties. Tijdens een les over ruimtelijke ordening vroeg ik hen om daarover mee te denken en hun keuze met stevige argumenten aan te tonen. Zo heb ik de informatie die ruim 150 leerlingen me toespeelden, meegenomen naar het schepencollege en hebben we ermee rekening gehouden.”

Toekomst

Bart Plasschaert mag dan wel afscheid genomen hebben van het onderwijs, aan een pensionering is hij hoegenaamd nog niet toe. “En dat is nog voorzichtig uitgedrukt”, zegt hij lachend. “In de eerste plaats wil ik mij voor de Oostendenaars verder inzetten als schepen. Deze legislatuur is nog niet ten einde en er is nog veel werk aan de winkel. Volgen jaar vinden er in oktober bovendien de gemeenteraadsverkiezingen plaats. CD&V trekt samen met Open VLD en Groen op een en dezelfde lijst naar de kiezer. Ik sta er op de derde plaats. Neen, pantoffels aantrekken en mijn dagen in de zetel gaan doorbrengen is niet aan mij besteed.”