SASK-schoolhond Dommel is bliksemafleider en sfeermaker

Leerlingen die tijdens de middagpauze of een ander vrij moment met een aangelijnde hond rondlopen op de speelplaats is niet onmiddellijk een vertrouwd beeld in de meeste scholen. Nochtans is dit sinds enkele maanden realiteit in de secundaire afdeling van het Sint-Andreaslyceum (SASK) in Sint-Kruis. “Eigenlijk is het idee om een hond in het schoolleven te integreren er eerder toevallig opgekomen”, vertelt An Vanhilderson, leerkracht-opvoeder en eigenares van Dommel. “Enkele collega’s vonden dat mijn jonge Australische labradoodle een ideale schoolhond kon zijn en daarom heb ik hem vorig schooljaar enkele maanden op proef meegebracht naar school. Eerst een uurtje en zo progressief opgebouwd tot ik zag dat de hond het leuk vond om hier te zijn. Het is een hypoallergeen dier en dat zorgt ervoor dat alle leerlingen hem probleemloos kunnen aaien. Dommel heeft twee rustplaatsen op school, want het is een jong dier en we willen niet dat het beestje te veel stress ervaart. Ik ga vaak trainen met Dommel zodat hij probleemloos met iedereen wil wandelen.”

“Dommel is een glimlach die door onze school wandelt”, aldus leerlingbegeleidster Gudrun Dedeyne. “De hond zorgt voor een huiselijke sfeer en is tegelijk een bliksemafleider en sfeermaker. Onlangs was er iemand die het moeilijk had om naar school te komen, maar als Dommel in de buurt is, lukt het voor die leerling een stuk makkelijker om die vrees te overwinnen. De hond maakt ondertussen deel uit van het schoolteam. Toen we zijn eerste verjaardag vierden, kreeg Dommel een peter en werd het dier officieel voorgesteld als lid van het team.”

Victor (12) en Tenzin (12) zijn twee leerlingen van het eerste jaar die helemaal gek zijn van Dommel. “We zoeken vaak de hond op tijdens de speeltijden om er even mee te wandelen. Af en toe brengen we ook een koekje of een snoepje voor hem mee. We merken ook dat Dommel vaak troost brengt voor kinderen die zich wat uitgesloten voelen. Eigenlijk maakt Dommel iedereen blij op onze school.” (PDC)