Sascha Vanschoubroeck stopt als directrice bij VBS Spes Nostra

Opnieuw een directiewissel bij VBS Spes Nostra in de Schoolstraat in Heule. Sascha Vanschoubroeck (42) houdt het al na een jaar voor bekeken als directrice. Ze blijft echter actief binnen het onderwijs en gaat aan de slag bij VCOV, de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen. Dat valt te lezen in een mail die verstuurd werd aan de ouders. Sascha volgde als directrice bij VBS Spes Nostra pas vorig jaar Lore Verbeke (37) op, die koos voor een functie bij de onderwijsinspectie. De zoektocht naar een nieuwe directrice of directeur is inmiddels opgestart.