Sarah Bekkers (Howest) uit Roeselare haalt shortlist Klasseprijs

Kleuterleerkracht Sarah Bekkers maakt met haar thesis over letterliedjes kans op de Klasseprijs. Met die deelprijs van de Vlaamse Scriptieprijs bekronen SciMingo vzw en Klasse sterke aan onderwijs gerelateerde scripties uit het afgelopen academiejaar.

Letterliedjes zijn educatieve kinderliedjes die kleuters kunnen aanzetten tot nadenken over letters en klanken. Sarah Bekkers schreef voor haar bachelorproef 9 van die letterliedjes en onderzocht nadien wat het effect ervan was op kinderen. Zo ondervond ze dat muziek en zingen niet enkel een positieve invloed heeft op luistervaardigheid en taalontwikkeling, maar dat het ook het volledige brein activeert. Samen zingen versterkt bovendien de sociale cohesie, verbetert de behandeling van dyslexie en schenkt kinderen met taalproblemen een positievere kijk op zichzelf en op de wereld. Met haar werk hoopt ze dat letterliedjes zich in de toekomst kunnen integreren in het leesonderwijs. Ze wist met haar thesis alvast de jury van Klasse te overtuigen en haalde de finale van de Klasseprijs. Zo maakt ze kans op een prijs van 1.000 euro.

Uitreiking

Of Bekkers in de prijzen valt, wordt duidelijk bij de uitreiking van de Vlaamse Scriptieprijs en deelprijzen op dinsdagavond 20 december in het Stadhuis van Brussel. De Klasseprijs zal er worden uitgereikt in de aanwezigheid van Vlaams minister van wetenschap Jo Brouns.