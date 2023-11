Sara Willaert wordt adjunct-directeur van De Oefenschool in Torhout

Uiterlijk op 20 november wordt Sara Willaert (33) adjunct-directeur van De Oefenschool in Torhout. Samen met directeur Sabine De Zutter (49), die sinds 2016 schoolhoofd is, zal ze straks de genoemde basisschool leiden. Ze kijkt er ‘met grote goeste’ naar uit.

Sara woont met haar man Arne Vanthournout (36), hun dochtertje Mae (8) en hun zoontje Magnus (6) in de Albrecht Rodenbachlaan, op wandelafstand van De Oefenschool. Ze is bachelor secundair onderwijs voor de vakken Voeding-Verzorging en Project Algemene Vakken (PAV).

Geen stap in het onbekende

Sara geeft momenteel nog les aan BuSO-school De Wissel van Tordale. Ze is er aan haar zesde schooljaar bezig als lerares ASV (Algemene en Sociale Vorming). Omstreeks half november zet ze een punt achter die opdracht om het adjunct-directeurschap van De Oefenschool aan te vatten.

“Aan BuSO De Wissel mocht ik af en toe meedenken over het beleid en ik vond dat best wel aangenaam”, zegt ze. “Het deed me zin krijgen in een meer leidinggevende functie. Toen ik de vacature zag passeren voor adjunct-directeur van De Oefenschool heb ik mijn kans gewaagd en met succes. Zopas kreeg ik het bericht dat ik de functie mag opnemen. Ik ben daar bijzonder blij om.”

“Ik ken de school, want onze kinderen zitten er in het derde en het eerste leerjaar. Dus is het geen volkomen stap in het onbekende. Al besef ik dat ik tijd nodig zal hebben om me in te werken. Aan de zijde van de ervaren directeur Sabine zou dat moeten lukken.”

Sabine en Sara zullen uiteraard een tandem vormen aan het hoofd van de school, maar hun onderlinge taakverdeling ligt nog niet vast. “Daar moeten we nog over praten”, aldus Sara.

Creatieve jongedame

De nieuwe adjunct-directeur is een creatieve jongedame. Een van haar hobby’s is pottenbakken, ze kan behoorlijk goed tekenen en ze heeft interesse voor architectuur. “Ik ben vanuit mijn belangstelling voor binnenhuisdecoratie en design via afstandsonderwijs aan het KASK in Gent de richting Interieurvormgeving aan het volgen”, zegt ze. “Ik doe dat met volle overgave, al valt die opleiding zeker niet te onderschatten: ze is pittig. Nu ik adjunct wordt aan De Oefenschool zal ik de lessen aan het KASK on hold zetten. Ik wil me helemaal kunnen focussen op mijn nieuwe opdracht.”