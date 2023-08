Sandra Devinck wordt schooldirecteur in Lo en Pollinkhove: “Ik stuur graag een team aan”

Het schoolbestuur van de vrije basisscholen in Lo en Pollinkhove moest op het einde van vorig schooljaar – opnieuw – op zoek naar een nieuwe directeur. Ze vonden een enthousiaste kandidaat in Sandra Devinck (49) uit Alveringem. Sandra komt niet onbeslagen op het ijs: de voorbije acht jaar was ze directeur van twee basisscholen in Kuurne.

Sandra Devinck woont op het Putplein in Alveringem. Ze is de partner van Kurt De Ruyter en mama van Ines (25) en Fauve (21). Sandra is ongetwijfeld goed bekend. Niet in het minst omdat ze een vaste waarde is in de spelersgroep van de Alveringemse toneelvereniging Voor Outer en Heerd. “Ik blijf toneelspelen, zelfs al heb ik een drukke job”, zegt Sandra er meteen bij. “Het is pure ontspanning voor mij en ik doe het veel te graag om het op te geven.”

Zorgcoördinator

“Ik ben logopediste van opleiding”, vertelt Sandra. “En ik heb ook veel jaren als logopediste gewerkt. In 1998 zette ik mijn eerste stappen richting onderwijs. De Panne wierf logopedisten aan ter ondersteuning van anderstalige kinderen in alle scholen van zijn grondgebied. Ik heb er veel ervaring opgedaan. Over hoe het is om voor de klas te staan bijvoorbeeld.”

“In het voorjaar van 2003 werd binnen het onderwijs een nieuwe functie opgericht: die van zorgcoördinator. Een voormalig directeur van de gemeenteschool in Steenkerke schoof mij op een dag de functieomschrijving onder mijn neus. Sandra, dat is iets voor jou, stelde ze. Ik solliciteerde voor de job en kreeg vier uur in Steenkerke en tien uur in Adinkerke, gaandeweg uitgebreid met een tewerkstelling in Spelenderwijs Alveringem, waar ik tien jaar ben gebleven. In 2005 zette ik mijn logopediepraktijk stop. Mijn dochters – die toen vier en acht waren – moesten me te veel missen.”

Ambitie

Ondertussen had Sandra ook de taak van algemeen zorgcoördinator van de scholengemeenschap Strand & Polder op zich genomen. Ze coachte startende zorgcoördinatoren en zette ook mee het beleid uit. En het is in die periode dat haar ambitie voor een directiefunctie is ontstaan.

“Mee nadenken, verantwoordelijkheid opnemen, een team aansturen… ik doe dat eigenlijk graag”, zegt Sandra. “Eén probleem; ik had niet het vereiste diploma om directeur te worden. Ik besliste om volwassenenonderwijs te volgen om het diploma van leraar te behalen. Dat gebeurde in juni 2014.”

“Ik vind oplossingsgericht denken erg belangrijk en durf mezelf ook in vraag te stellen” – Sandra Devinck

Een jaar later al kon ze aan de slag als directeur van de gemeentelijke basisscholen Pienter en Wijzer in Kuurne. “Ik heb er acht jaar met hart en ziel gewerkt, maar het waren vaak lange dagen. Om de ochtendspits voor te zijn, stapte ik ‘s morgens om 6 uur in de wagen en kwam ik sommige dagen pas om 22 of 23 uur thuis.”

“Ik heb nooit opgezien tegen de afstand. Wel tegen het feit dat ik op vrije momenten, in afwachting van een avondvergadering, niet even naar huis kon om samen met mijn gezin te eten. In juni van dit jaar trok de vacature in Lo mijn aandacht. Ik dacht: dit is een unieke kans om dichter bij huis te werken. Het project Kuurne is zo goed als afgerond en in oktober word ik 50. Half juli wist ik dat ik de job had.”

Inwerken

Sandra zegt dat ze vorige vrijdag kennismaakte met haar team en dat ze daar een goed gevoel aan overhoudt. En ook dat het haar doel is om in Lo met pensioen te gaan. “Ik stap over van het gemeentelijk naar het katholiek onderwijs. En het hoofddoel is in alle scholen hetzelfde: kinderen kwalitatief onderwijs aanbieden. Ik kan teren op mijn ervaring van de voorbije acht jaar en weet van veel dingen wat werkt en wat niet!”

“Maar een andere school betekent andere procedures en dus zal ik mij flink moeten inwerken. Ik moet de school in haar totaliteit leren kennen – collega’s, kinderen, ouders, partners – en mij inwerken in het ZILL-leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De eerste maanden zal het vooral belangrijk zijn om mijn prioriteiten te bepalen.”

Gedeeld en coachend leiderschap

Wat het team van zijn nieuwe directeur mag verwachten, vragen we nog aan Sandra. Anders gezegd: hoe zou ze zichzelf omschrijven? “Als een warme leidinggevende van wie de deur altijd openstaat. Daarvoor niet altijd letterlijk, maar wel figuurlijk. Ik ben voorstander van gedeeld en coachend leiderschap. Elke functie en elke schakel binnen de organisatie zijn even belangrijk.”

“Het kind staat centraal op school maar ik heb ook altijd veel aandacht besteed aan het welbevinden van mijn leerkrachten. Komen zij graag naar het werk, dan kan iedereen groeien en bloeien. Ik vind oplossingsgericht denken erg belangrijk en durf mezelf ook in vraag te stellen. In moeilijke situaties kan je als directeur niet voor iedereen goed doen, daar ben ik mij bewust van. Maar ik ga uit van de goede wil van iedereen. Ik zie opnieuw een pittige uitdaging voor me, maar samen maken we er iets moois van!” (Anne Bovyn)