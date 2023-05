Samen studeren op drie locaties in Staden

Studenten krijgen in mei en juni opnieuw de kans om samen te studeren in drie gebouwen van de gemeente. “Er kan samen gestudeerd worden in de vroegere gemeentehuizen van Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke”, legt onderwijsschepen Joeri Deprez (Open Vd) uit. “In Oostnieuwkerke kan dat op weekdagen van 22 mei tot en met 9 juni vanaf 8.30 uur. In Westrozebeke zijn de uren onbeperkt en kan er van 22 mei tot en met 9 juni gestudeerd worden. Ook in Staden kan van 22 mei tot en met 9 juni gestudeerd worden met onbeperkte uren. We vragen wel om vooraf in te schrijven zodat we zicht hebben op de nood aan plaatsen en we de contactgegevens van elke student hebben.” Inschrijven kan via het e-loket op www.staden.be. (BCH)