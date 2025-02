Samar Kasmi wint Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds

Samar Kasmi (10), leerlinge van Nest, is zaterdagavond uitgeroepen tot winnaar van de Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds Kuurne. Deze schrijfwedstrijd, de grootste voor jongeren in Vlaanderen, wordt jaarlijks georganiseerd door het Davidsfonds. Ook dit jaar namen alle lagere scholen van de gemeente deel met hun leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. In totaal schreven 100 leerlingen van de diverse Kuurnse lagere scholen en VBS Sint-Rita Harelbeke een verhaal rond het thema ‘Feest’.

Het thema werd gekozen ter gelegenheid van 150 jaar Davidsfonds, waarvoor het hele jaar door feestelijke activiteiten gepland staan. Van de 100 deelnemers werden er 21 in de bloemetjes gezet. Daarnaast werd een deelnemende klas beloond met een zwembeurt in het Kuurnse zwembad, een geschenk van de gemeente Kuurne. Deze prijs werd gewonnen door de leerlingen van het zesde leerjaar van VBS Sint-Michiel. Ellen Noppe, leerkracht in VBS Sint-Rita Harelbeke, werd geëerd als meest motiverende leerkracht.

De muzikale omlijsting van de avond werd verzorgd door Aurora Bombini, bekend van haar deelname aan The Voice Kids in 2023. Ook de verhalen van de andere finalisten vielen in de smaak. Quinten Seynaeve wist de jury te overtuigen met zijn originele verhaal over een groot feest en een modeshow voor kinderen in Japan, wat hem de originaliteitsprijs opleverde. De top drie dit jaar ziet er als volgt uit: de derde plaats ging naar Louis-Amaury Bailliu van Centrum, terwijl Renée Leduc, eveneens van Centrum, met haar verhaal over de Ezelsfeesten het zilver behaalde.

De grote winnares was Samar Kasmi van Nest. “Ik had nooit durven hopen dat mijn verhaal over eenhoorns als beste zou worden gekozen,” reageerde ze enthousiast. “Ik liet mijn fantasie de vrije loop bij het schrijven. In mijn verhaal zorgde een slechte eenhoorn ervoor dat de wolken werden gestolen tijdens een zomerfeest en in een vulkaan werden gedeponeerd. Gelukkig liep alles goed af, want de goede eenhoorns wisten de wolken terug te vinden en deze opnieuw op hun plek te zetten.”

Op de vraag of ze later journalist wil gaan worden, antwoordde Samar: “Nee, ik droom ervan om ooit auteur van kinderboeken te worden of stewardess.” Dankzij haar overwinning neemt Samar automatisch deel aan de nationale finale die doorgaat in het Vlaams Parlement op 27 april 2025, waar de top drie per leeftijdscategorie wordt beloond met prijzen.