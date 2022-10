SAM-klassen van VTI Zeebrugge feestelijk ingehuldigd: “Jongeren staan zelf aan het roer van hun leerproces”

In het begin van vorig schooljaar besloot VTI Zeebrugge volop in te zetten op projectonderwijs. Dit is een onderwijsmethode waarbij leerlingen uitgedaagd worden door middel van projecten te leren.

“Via projectgericht onderwijs willen we de leerlingen helpen om op een diepere manier aan de slag te gaan met de aangereikte leerstof”, vertelt leraar Kenny Braeckevelt. “We motiveren de jongeren om zelf aan het roer te staan van hun leerproces. Het is de bedoeling dat ze via de verworven vaardigheden, kennis en zelfredzaamheid een bepaalde opdracht tot een goed einde te brengen. Op die manier willen we hen voorbereiden op het leven buiten de schoolmuren.”

Uitstel door overlijden

Dergelijke didactische ommezwaai vereist uiteraard aangepaste leerplekken en die werden op vrijdag 28 oktober feestelijk ingehuldigd. Een en ander had in eind juni al moeten gebeuren, maar door het tragische overlijden van een van de leerlingen werd de opening uitgesteld.

“Dankzij een subsidie van de Stad Brugge voor het project ‘Een klas met een hoek af’ en een aantal fondsenwervingscampagnes hebben we twee bestaande klassen omgetoverd tot SAM-klassen. SAM staat voor Samenwerken, Actiegericht en Motiveren. Er is een projectklas, die ingericht is op basis van hoekenwerk. Deze indeling leent zich perfect om op een aangepaste manier in groepjes te werken. Deze klas is ook uitgerust met tal van materialen, die een meerwaarde kunnen betekenen binnen de projecten.”

Concentratieklas

“De tweede klas is een concentratieklas, waar onze leerlingen in aparte units alleen of met twee kunnen werken aan de projecten. Deze ruimte werd met opzet prikkelarm ingericht”, besluit een trotse Kenny Braeckevelt.

(PD)