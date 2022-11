Sam (38) organiseert zelf opleidingen tot dakwerker om jongeren stiel te leren: “Wil ervaring doorgeven vooraleer onze ambacht verdwijnt”

De opleidingen om zich te specialiseren in dakwerken verdwenen de laatste jaren uit het schoolaanbod. Daarnaast zijn er heel wat oudere werknemers die op korte termijn met pensioen gaan. Hoogledenaar Sam Vanoutryve (38) wil voorkomen dat zijn mooie stiel verloren gaat en beslist daarom om jongeren zelf op te leiden in zijn bedrijf. “Toen ik begon, heb ik enorm veel geleerd van ervaren arbeiders.”

Jongeren tussen 16 en 20 jaar die een leven in de bouw ambiëren, kunnen zich aanmelden bij dakwerkbedrijf Vamadak. Zaakvoerder Sam Vanoutryve wil er verse krachten zelf opleiden tot sterke stielmannen. Na een betaalde scholing van zo’n drie tot vier jaar moeten de jongeren alle kneepjes van het vak beheersen.

Sam kwam op het idee nadat hij teleurgesteld vernam dat de specialisatiejaren tot dakwerker uit de middelbare scholen verdwijnen. “Het komt inderdaad deels voort uit frustratie. Maar ik doe het ook om aan te tonen dat mijn eigen verhaal zo gestart is. Op jonge leeftijd heb ik enorm veel geleerd van ervaren collega’s die me meteen de juiste technieken en kennis bijbrachten. Dat is volgens mij de allerbeste leerschool.”

Knelpuntberoep

De zaakvoerder van Vamadak wil met zijn eigen opleidingen ook een punt maken. “Binnen enkele jaren gaan er oudere werknemers op pensioen, samen met de verminderde instroom wordt dakwerker sneller dan verwacht een problematisch knelpuntberoep. Ik ben enorm begaan met mijn stiel en wil de ervaring die op vandaag bestaat doorgeven. Uit idealisme en om te voorkomen dat deze mooie ambacht verloren gaat.”

“Bovendien wil ik bewijzen dat jongeren wel willen werken, want dat negatieve daglicht waarin zij soms geplaatst worden, klopt niet. Men verwacht tegenwoordig dat zij direct meedraaien in een firma zonder de gepaste vorming.”

Duaal leren

Dat er minder en minder jongeren voor specifieke bouwopleidingen kiezen, blijkt uit cijfers van Embuild Vlaanderen, de voormalige Confederatie Bouw. “Zowel in het voltijds als deeltijds secundair onderwijs zien we een achteruitgang sinds 2017. Waar we wel een stijging opmerken is in het duaal onderwijs, en dat is een systeem dat wij hard promoten”, zegt directeur-generaal Marc Dillen.

“Bij deeltijds onderwijs krijgen de leerlingen les op school en gaan ze werken bij een patron. Het verschil met duaal leren is dat er ook op het werk geleerd wordt. Dat werpt zijn vruchten af, want de kwaliteit van zowel leren als werken gaat erdoor omhoog. Naast die ondersteuning voeren wij ook intensieve campagnes in de sector. Want de bouwwereld is in enorme transitie en met onder meer de actie #WERFZE willen we dat beeld ruim verspreiden.”

Eigen school

Met zijn initiatief hoopt Sam bovendien veel collega’s warm te maken, en dat lijkt te lukken. “Ik heb duidelijk interesse opgewekt, wat ook de bedoeling was. In plaats van allemaal in dezelfde put te blijven vissen, kunnen we beter onze eigen stielmannen maken. Voorts speel ik met het idee om ooit een eigen school op te richten enkel en alleen rond dakwerken, maar dat is voorlopig toekomstmuziek.”

Op zijn recente oproep kwam al veel respons. Volgende week plant Sam de eerste sollicitatiegesprekken in. Wie geïnteresseerd is, kan hem bereiken via 0494/50.41.29 of via de bedrijfswebsite.