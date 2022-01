Rustig studeren? Dat kan in de Elindus Arena!

Supporters zijn even niet toegelaten in de Elindus Arena, studenten wel. SV Zulte Waregem tovert voor de tweede maal op rij hun thuishaven om tot een studeerruimte. “In een periode waar het thuis soms druk is, biedt Essevee een unieke locatie aan waar rust centraal staat.”

Studeren in een bibliotheek of thuis aan een bureau zijn verleden tijd. Dezer dagen vinden studenten hun weg naar een voetbalstadion. SV Zulte Waregem opent met plezier zijn deuren voor het schoolgaand volk. “We hebben dit idee op poten gezet in samenwerking met Stad Waregem en Studie-O Essevee”, klinkt het bij de voetbalclub.

“Het is al voor de tweede keer dat we studenten verwelkomen in ons stadion. In de vorige blokperiode spraken we van een succes dus verlengden we het project. Ook dit jaar zien we veel volk over de vloer komen. Er vinden dagelijks meer dan 70 studenten de weg naar de Elindus Arena.”

Unieke locatie

In plaats van een pintje te drinken met maten kan je nu studeren met vrienden in het stadion. Een initiatief dat lijkt aan te slaan. “We hebben een studieruimte gecreëerd in de VIP-ruimte onder tribune 3 die we ‘Studio Essevee’ noemen”, klinkt het bij Essevee. “We zien een toenemende vraag naar de stille studieruimte in de Elindus Arena. In de week voor en de week na de jaarwisseling waren we dagelijks met 100 studenten. We hebben dan ook een extra ruimte geopend zodat we toch alle studenten een plaats konden bieden. Dit werd met veel vreugde onthaald.”

Elise Lemey (18) is studente pedagogische wetenschappen aan de UGent en heeft er al enkele studiesessies opzitten in de Elindus Arena. “Via een vriend ben ik er gaan studeren. De locatie is eens wat anders en niet saai. We zijn ook met een grote groep en dat werkt motiverend.”

De studenten zijn klaarblijkelijk overtuigd van het project ‘Studie-O Essevee’. “Ik wou het eens proberen nadat een vriend het me aanraadde”, begint Rune Vanhoe (18), student handelswetenschappen aan de UGent. “Toen ik thuiskwam, was ik positief verrast van al het werk dat ik die dag gedaan had en ben ik dus blijven gaan. Een leuke studieplek.”

Inschrijven

De club opent elke weekdag zijn deuren van 8 tot 18 uur. Nog tot 21 januari kunnen studenten gebruikmaken van de studeerruimte bij de voetbalclub. Inschrijven kan via de officiële website van SV Zulte Waregem, maar zonder registratie lukt het ook. Dan geldt de ‘vol is vol’ regel. Bovendien verloopt alles volgens de laatste coronamaatregelen.

(EC)