Ruim 2 miljoen euro voor groene speelplaatsen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert exact 2.380.367 euro in de ontharding en vergroening van West-Vlaamse speelplaatsen. In totaal krijgen 20 scholen een financieel duwtje in de rug om de betonvlakte op hun speelplaats in te ruilen voor een groene invulling.

“Door kinderen te laten ontspannen in een groene omgeving leren we hen van jongs af aan wat het belang is van natuur op onze omgeving en leren we hen die ook te respecteren”, aldus de minister. (lees verder onder de tabel)

Natuurbeleving

De plannen van de scholen zijn redelijk gelijklopend, maar elke school legt toch haar eigen accenten: van een specifieke natuurbelevingsplek voor kinderen met een neuro-motorische beperking en avontuurlijke groenzones tot natuurlijke ontmoetingsplekken met aandacht voor het klimaat.

“Een groene omgeving om in te ravotten, daar dromen we toch allemaal van?”

Via de projectoproep Natuur in je School wilde Demir scholen ondersteunen die hun grijze speelplaats omtoveren tot groene en biodiverse alternatieven. De projectoproep was een gigantisch succes en leverde veel meer kandidaturen op van scholen dan oorspronkelijk ingeschat. In totaal werden 103 aanvragen goedgekeurd, waarvan 20 West-Vlaamse. “Een groene omgeving om in te ravotten, dat bulkt van de beestjes en de plantjes, is dit niet iets waar alle schoolgaande kinderen en hun ouders van dromen?”, klinkt het bij Demir.