Ruim 180 cursisten Zorg & Welzijn behalen diploma bij CVO Miras in Kortrijk

Donderdagavond werden meer dan 180 cursisten bij volwassenenonderwijs Miras in Kortrijk in de bloemetjes gezet. Zij behaalden hun diploma of certificaat en kregen na de proclamatie een receptie aangeboden.

Dit schooljaar volgden heel wat cursisten een arbeidsmarktgerichte opleiding in het CVO Miras aan het Mandelaplein, waaronder de opleiding opvoeder/begeleider, kinderbegeleider, zorgkundige en logistiek assistent. “Het zijn allemaal knelpuntberoepen waarvoor we sterke en goed opgeleide werkkrachten aan de zorg- en welzijnssector kunnen afleveren”, zegt Sofie Vanhonacker, communicatieverantwoordelijke bij CVO Miras. “We tonen onze appreciatie voor hun inzet en prestaties. Hun toewijding en doorzettingsvermogen hebben hen versterkt en verrijkt in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.”

“Het is een passie, ik zou er anders niet aan begonnen zijn”

Een van de cursisten is Lisa Dejagere (22) uit Waregem. Zij genoot een opleiding Sociaal Technische Wetenschappen aan het Koninklijk Atheneum Waregem. Bij Miras studeerde Lisa af in de richting Jeugd- en gehandicaptenzorg. “Het zit eigenlijk een beetje in mijn genen. Ik kom uit een gezin van vijf kinderen en heb altijd mee helpen zorg dragen voor ons gezin. Ik heb het ook mee van mijn ouders: mijn papa Ken studeerde ook af aan Miras en mijn mama Isabelle is nu bezig”, glundert Lisa.

“Papa gaf me veel feedback tijdens de cursussen. Het is ook goed dat de leerkrachten ervaring hebben omdat ze zelf in de sector werken en op het werkveld stonden. Voor mij is het een passie. Ik zou er anders niet aan begonnen zijn.”

Ook haar mama glundert met het diploma van haar dochter. Ik ben inderdaad nog bezig aan de cursussen. Ik volgde al een opleiding als kinderverzorgster en werk in een school voor jeugd- en gehandicaptenzorg. In mijn vrije dagen en/of vrije tijd volg ik nu die cursus. Het is interessant om bij te blijven en het is heel belangrijk dat ook die kinderen kansen krijgen”, aldus Isabelle.