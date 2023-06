Rudi Clynckemaillie: “Ik begon zonder handboeken”

Zijn passie voor de zee en het maritieme, voor het verleden en historische bronnen kon de afscheidnemende Rudi Clynckemaillie (62) boeiend kanaliseren in tal van zijn lessen Nederlands en geschiedenis.

Na een varende legerdienst bij de Zeemacht startte Rudi zijn loopbaan in het dag-, volwassen- en deeltijds avondonderwijs in de Visserijschool Paster Pype: “Een harde, maar goeie leerschool. Ik wist me elf jaar lang onvoorwaardelijk gesteund door ervaren collega’s als oud-IJslandvaarder Henri Lapasse en Roger Hennaert.”

Daarna staat hij, vanaf 1995, 28 jaar lang voor het bord in het College. Zijn leerlingen en collega’s noemen Rudi een geëngageerde, harde werker. Zelf is hij altijd op zoek naar didactische vernieuwing. “Ik gebruikte graag fragmenten uit het NOS-jeugdjournaal en Karrewiet, en de digitale mogelijkheden om de wereld binnen de klas te halen zijn, helaas met dank aan de pandemie, een verrijking.” Ook de leescultuur bij de leerlingen aanwakkeren stond boven in zijn agenda. “Weet dan dat ik in de Paster Pypeschool ooit begon zonder handboeken!”

Als vakbondsman-achter-de-schermen draagt Clynckemaillie de verworven rechten hoog in het vaandel. Als hij het nodig vond, voerde hij oppositie tegen de eigen directie en inspireerde hij piketten in de school waar hij zelf ooit leerling was. “Maar het moet gezegd: in de stad had het college ooit de naam conservatief te zijn, maar wie de school van binnen leerde kennen, trof er een onderwijsgemeenschap waar de sporen van mei 68 de kritische maar positieve geest van het korps alleen maar nog meer aanvuurden. Tot in het bisschoppelijk paleis stond ons college bekend als een school van vrijbuiters.”

Schrijven en fietsen

En over zeerovers en kapers kan Rudi, puttend uit zijn immens bronnenmateriaal, uren vertellen. Hij was medeauteur van ‘Gekaapte brieven’ en werkt nu in team aan een boek over het Brugse Visserijprivilege. Nu heeft hij er een zee van tijd voor. Als hij niet aan het fietsen is, op de dijk en tegen de wind natuurlijk. (ML)