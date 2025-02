Rotary steunt techniek en wetenschap als studiekeuze

Serviceclub Rotary Oostrozebeke-Mandeldeel beleeft straks een nieuwe editie van ‘Rotary en Toekomst, Wetenschap en Techniek’, een initiatief dat tot doel heeft leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar te stimuleren om te kiezen voor afdelingen met techniek en wetenschap. Daarvoor gaat men op bezoek bij bedrijven om er de werksfeer op te snuiven.

Er werd vorige donderdag een infoavond georganiseerd in het bedrijf Haelvoet in Ingelmunster waarop bedrijfsleiders van de deelnemende firma’s, schooldirecties en leerkrachten, maar ook ouders van leerlingen uit de vijfde en zesde klas uitgenodigd waren. Maar liefst 160 ouders tekenden present. Tijdens die avond werden bedrijfsbezoeken voorgesteld die een unieke inkijk geven in de boeiende wereld van technische en wetenschappelijke beroepen. Met de modernisering van het onderwijs en de steeds toenemende vraag naar technisch geschoold personeel speelt Rotary in op een actuele uitdaging: jongeren enthousiasmeren voor de STEM-studierichtingen (science, technologie, engineering en mathematics).

Deze bijeenkomst bouwde verder op vernieuwing, want het was voor de eerste maal dat ook de ouders van leerlingen uit de zesde klas uitgenodigd werden. Het panelgesprek, dat gestalte kreeg door een vraag-antwoord-moment met Charlotte Strobbe (directeur VTI Tielt), Bernd Hindryckx (oud-leerling VTI en nu projectleider), Stefaan Huits (machineprogrammeur), Emma Samyn (1ste jaarstudente industrieel ingenieur), Wouter Blondeel (technisch verantwoordelijke Sint-Jozefskliniek Izegem), Tom Lefere en Tatjana Castelyn (leerkracht 5de leerjaar) maakte heel wat duidelijker.

Tot slot bracht Jan Knockaert nog een portret van het bedrijf Haelvoet en beklemde hij de grote nood aan denkers, ontwerpers en makers. Daarna werd er aan de aanwezigen een receptie aangeboden. (LB)