Rotary Menen schenkt acht computers aan Kortrijkse OKAN-klassen

Rotary Menen hielp het gebrek aan laptops bij de OKAN-klassen van het Guldensporencollege Kortrijk wegwerken. Rotary Menen schonk hen acht degelijke LENOVO Ideapad laptops. Mede hierdoor kunnen jongeren gevlucht uit het oorlogsgebied, maximaal integreren in het Nederlandstalige onderwijs.

Omwille van de grote instroom van Oekraïense leerlingen was er een gebrek aan laptops voor de OKAN-klassen van het Guldensporencollege Kortrijk. De vrijwilligers van Help4Ukraïne die deze nood kenden vanuit hun contacten met Oekraïense vluchtelingen in Kortrijk, brachten Rotary Menen samen met OKAN wat resulteerde in een ‘vruchtbare ontmoeting’. In haar zoektocht naar sponsoring vond Help4Ukraïne Rotary Menen bereid om via het Disaster Respond Fund Ukraïne, acht degelijke LENOVO Ideapad laptops te schenken aan OKAN, Guldensporencollege.

Sinds het einde van de paasvakantie kent OKAN, de onthaalklas anderstalige nieuwkomers, een grote instroom van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. OKAN biedt anderstalige nieuwkomers een leertraject aan ter voorbereiding van een instap in het reguliere Nederlandstalige onderwijs en van integratie in onze samenleving. Intussen zijn 45 Oekraïense jongeren ingestroomd op een groep van 148 leerlingen. Omwille van de grote instroom van nieuwe leerlingen ontstond in OKAN een tekort aan laptops. De vrijwilligersorganisatie Help4Ukraïne, opgestart sinds de start van de oorlog, kende deze nood vanuit haar begeleiding van Oekraïense vluchtelingen in de regio Kortrijk-Kuurne- Waregem-Zwevegem. De acht laptops werden uitgereikt in OKAN, Guldensporencollege Kortrijk door een delegatie van Rotary Menen en Rotary District 2130, in het bijzijn van enkele vrijwilligers van Help4Ukraïne, aan Laura Demessemaeker en Evelien Van Caenegem van OKAN Kortrijk.